Neue Runde im Senvion-Übernahmepoker

In den Übernahme-Poker um den insolventen Windanlagenhersteller Senvion kommt Bewegung. Nach Information von NDR Schleswig-Holstein gibt es aktuell eine Handvoll potentieller Investoren. Trotzdem ist es den Recherchen zufolge unwahrscheinlich, dass Senvion als Ganzes erhalten bleibt. 800 Mitarbeiter an zwei Standorten bangen um ihren Job und hoffen zugleich auf einen Investor, der diesen Arbeitsplatz sichert.

Interesse vor allem am Standort Büdelsdorf

Momentan gibt es immer wieder Verhandlungen und Gespräche zwischen Senvion-Geschäftsführung und den Übernahme-Interessenten. Dabei fällt nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein vor allem immer wieder der Name eines Standortes: Büdelsdorf. Dort arbeiten die Senvion-Mitarbeiter, die die Windanlagen reparieren und warten. Das Interesse am zweiten Standort in Osterrönfeld, wo die Anlagen entwickelt werden, scheint dagegen nicht so stark zu sein.

Übrige Mitarbeiter sollen vermittelt werden

Nach NDR Recherchen kann sich ein Teil der Investoren vorstellen, etwa die Hälfte der rund 800 Beschäftigten zu übernehmen. Wie es für die anderen Angestellten weitergeht, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Gewerkschaftsvertreter pochen darauf, dass die betroffenen Beschäftigten in eine Transfergesellschaft wechseln. Dort könnten sie weiter qualifiziert und anschließend an andere Unternehmen in Schleswig-Holstein vermittelt werden. Das Problem: die Transfergesellschaft steht noch nicht.

Politik beschäftigt sich mit Senvion

Ob und wie das Land dabei helfen könnte, ist noch unklar. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gab es dazu gestern ein Treffen bei Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Außerdem ist die aktuelle Lage bei Senvion heute Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtages.

