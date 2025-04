Stand: 01.04.2025 11:58 Uhr Neue Rettungswache in Silberstedt nimmt Dienst auf

In der Gemeinde Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) nimmt am Dienstag (01.04.) eine weitere neue Rettungswache ihren Dienst auf. Der Containerbau ist zunächst eine Interimslösung, bis der Neubau in Silberstedt fertig ist, wie der Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg mitgeteilt hat. Hier gibt es zwei Ruheräume für das Einsatzpersonal, einen Aufenthaltsraum mit Küche, ein Büro sowie Lager und Umkleideräume.

Außerdem soll hier künftig auch ein Rettungswagen im 24-Stundenbetrieb stationiert sein. Durch den neuen Standort können nun große Teile der Region sehr viel schneller erreicht werden – teilweise sogar in deutlich weniger als der gesetzlich festgelegten Hilfsfrist von zwölf Minuten. Bisher wurde die Region von Einsatzfahrzeugen der Rettungswachen Eggebek, Schleswig, Busdorf und Kropp versorgt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg