Neue Rettungswache in Eckernförde eröffnet

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) den Neubau der Rettungswache im Finkenweg eröffnet. Der alte Standort am Krankenhaus Eckernförde sei zu klein geworden. Die neue Wache versorgt etwa 36.000 Menschen und über 8.000 Einsätze im Jahr.

70 Rettungsdienstmitarbeiter arbeiten dort, es sind sieben Einsatzfahrzeuge stationiert. Darunter zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Der Standort soll schnellere Ausrückzeiten ermöglichen und die rettungsdienstliche Versorgung in der Region optimieren.

