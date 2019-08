Stand: 22.08.2019 19:57 Uhr

Neue Muschel im Wattenmeer: "Aliens wird man nicht los"

Bei der Schutzstation Wattenmeer befürchtet man, dass sich eine für heimische Arten gefährliche Muschelart im schleswig-holsteinischen Wattenmeer ausbreitet. Es geht um die von der Ostküste der USA stammende Amerikanische Trogmuschel ("Mulinia lateralis"). "Eingeschleppte Aliens wird man nicht wieder los", sagte der Biologe Rainer Borcherding von der Schutzstation in Husum (Kreis Nordfriesland). Die etwa zwei Zentimeter große, durchsetzungsstarke Muschel verbreitet sich seit rund zwei Jahren in den Niederlanden und wurde inzwischen auch in Deutschland gesichtet - unter anderem vor Ostfriesland. Die Schutzstation Wattenmeer erwartet, dass sie vom kommenden Jahr an den heimischen Muscheln zwischen Sylt und Büsum (Kreis Dithmarschen) Konkurrenz machen könnte.

Wattenmeer: Invasive Arten verdrängen heimische Tiere Hallo Niedersachsen - 26.06.2019 19:30 Uhr Hunderte Tiere leben im Wattenmeer. Einige sind heimisch, andere wurden eingeschleppt. Wissenschaftler vom Senckenberg-Institut aus Wilhelmshaven erforschen, wie sich dadurch das Ökosystem verändert.







4 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Muscheln kamen als blinde Passagiere in Schiffen

Erstmals hätten niederländische Meeresforscher die Muschelart im Sommer 2017 entdeckt, so Borcherding. Im Sommer 2018 sei sie dann schon im gesamten niederländischen Wattenmeer vertreten gewesen. In Holland habe es bis zu 6.000 Muscheln pro Quadratmeter gegeben. Die Muscheln können sich schon mit einer Größe von drei Millimetern fortpflanzen und vermutlich mehrmals pro Jahr laichen.

Amerikanische Trogmuschel im Wattenmeer NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 22.08.2019 17:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Die Amerikanische Trogmuschel wurde bereits in den Gewässern der Niederlande und vor Ostfriesland entdeckt. Nun droht sie, sich auch im schleswig-holsteinischen Wattenmeer anzusiedeln.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Mulinia lateralis" bevorzugt Brackwasser und ist damit für Flussmündungen im Wattenmeer, wie jene von Elbe oder Eider, wie geschaffen. Eingeschleppt wurde die Art laut Borcherding vermutlich mit dem Ballastwasser, das große Schiffe zur Stabilisierung aufnehmen. Diese seien vermutlich nach Rotterdam gefahren.

Laut Umweltbundesamt haben Schiffseigner nach einer internationalen Konvention noch bis 2024 Zeit, Filter oder Behandlungsanlagen einzubauen, die einen Transport von Meeresorganismen rund um die Welt verhindern sollen.

Ökologische Auswirkungen sind noch nicht klar

Ob und, wenn ja, welche ökologischen Auswirkungen eine mögliche Invasion von "Mulinia lateralis" haben könnte, ist laut dem Experten unklar. "Die neue Art sieht ähnlich aus wie unsere Gedrungene Trogmuschel, besiedelt aber Wattflächen wie unsere Herzmuschel", erklärt er. Entweder könne die neue Art Nahrungskonkurrent für heimischen Muscheln werden oder gutes Vogelfutter für verschiedene Watvögel. "Wir können nur das Beste hoffen", sagte Borcherding.

Weitere Informationen Das Wattenmeer: Ein einzigartiger Lebensraum Nach der letzten Eiszeit wurden große Teile der Nordseeküste überflutet. Heute ist die Küstenregion, die bei Ebbe trocken fällt, Heimat für zahlreiche Tiere und Pflanzen. mehr Züchter wollen dänische Muscheln importieren Um ihre schlechte Aufzucht auszugleichen, wollen die Muschelzüchter Jung-Muscheln von der dänischen Sandbank Horns Rev importieren. Vorher muss sicher sein, dass es dort keine invasive Arten gibt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.08.2019 | 17:00 Uhr