Stand: 04.07.2019 21:41 Uhr

Neue Lok-Probleme auf der Marschbahn-Strecke

Auf der Marschbahn-Strecke zwischen Hamburg und Sylt gibt es neue Probleme mit den dort eingesetzten Lokomotiven der Baureihe 245. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurde sogar erwogen, diese Loks kurzfristig deutschlandweit aus dem Verkehr zu ziehen. Das werde vorerst aber nicht passieren, teilten die Deutsche Bahn und das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium am Donnerstagabend mit. "Ich bin erleichtert, dass die Lokomotiven nicht stillgelegt werden", erklärte Staatssekretär Thilo Rohlfs auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. "Die Hochsaison hat begonnen, sowohl Touristen als auch Pendler sind auf die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes auf der Marschbahn zwingend angewiesen. Immerhin wäre mit Sylt die größte deutsche Nordseeinsel betroffen."

Bahn: "Sicherer Betrieb nicht gefährdet"

Nach Angaben der Bahn gibt es ein Problem mit Isolierungen in der Lok. "Bei Routinewartungen an der Bombardier-Baureihe 245 haben sich für die DB Fragen zum Verschleiß verbauter Isolierungen im Maschinenraum der Lok ergeben", sagt ein Sprecher der Bahn. "Die DB hat vorsorglich geprüft, ob hieraus Konsequenzen für die Wartungsvorgaben zu ziehen sind. Dies ist aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht der Fall. Der sichere Betrieb der Dieselloks war und ist zu keinem Zeitpunkt gefährdet." Worin genau das Problem besteht und wann die Loks in die Werkstatt müssen, konnte die Bahn-Pressestelle am Abend nicht sagen. Nach ihren Angaben sollen am Freitag alle Lokomotiven zwischen Hamburg und Sylt fahren.

Marschbahn-Loks haben technische Probleme Schleswig-Holstein Magazin - 04.07.2019 19:30 Uhr Erneut schlechte Nachrichten von der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt: Offenbar machen die Lokomotiven Schwierigkeiten. Reporter Nikolai Hotsch mit Informationen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Loks gerade generalüberholt

Die 15 Lokomotiven der Baureihe 245 hatten schon in den vergangenen Jahren für Probleme auf Marschbahn gesorgt: Mal machte der Transformator Ärger, mal die Software und mal die Kühlung. Das führte zu viele Verspätungen und Ausfällen auf der 240 Kilometer langen Strecke zwischen Hamburg-Altona und Westerland auf Sylt. Seit Oktober 2017 mussten die Loks zur Generalüberholung nach und nach in die Werkstatt. Bei der sogenannten Rollkur wurden unter anderem die vier Motoren der Loks durch überarbeitete Aggregate aus einer anderen Lok ersetzt.

Lkw-Unfall sorgt ebenfalls für Einschränkungen

"Dieser Vorfall macht aber deutlich, wie wichtig es ist für die Zukunft bereits einen Notfallplan in der Tasche zu haben. Daran sollte umgehend gearbeitet werden", teilte Staatssekretär Rohlfs mit. "Darüber hinaus kann man nicht oft genug betonen, dass eine offensive, transparente und umfassende Kommunikation der Deutschen Bahn für Kunden und Kundinnen unabdingbar ist."

Nach einem Lastwagenunfall am Montag steht auf dem rund 20 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Bredstedt und Niebüll nur ein Gleis zur Verfügung. Das führte in den vergangenen Tagen bereits zu vielen Zugausfällen und Verspätungen.

Weitere Informationen 01:35 Schleswig-Holstein Magazin Reparatur der Marschbahnstrecke wird noch dauern Schleswig-Holstein Magazin Nach einem Lkw-Unfall ist ein Gleis der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt beschädigt. Die Reparatur könnte laut Bahn mehrere Tage dauern. Es fallen Züge aus. Video (01:35 min) Notfallfahrplan für Marschbahnstrecke fast fertig Der Zugverkehr zwischen Sylt und Hamburg bleibt wochenlang stark eingeschränkt. Nachdem ein Lkw mit einer Eisenbahnbrücke kollidierte, ist nur noch ein Gleis befahrbar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2019 | 22:00 Uhr