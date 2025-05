Stand: 15.05.2025 15:04 Uhr Neue Lautsprecher für Schiffsbegrüßungsanlage Wedel noch nicht in Betrieb

Die Schiffe, die auf der Elbe an Wedel (Kreis Pinneberg) vorbeifahren, werden weiterhin leiser als gewohnt begrüßt. Die Lautsprecher der Schiffsbegrüßungsanlage konnten am Donnerstagmorgen (15.5.) nicht, wie geplant, komplett ausgetauscht werden. Grund: Die Gezeiten der Elbe. Bevor Sascha Hamann, Veranstaltungstechniker aus Norderstedt (Kreis Segeberg), mit seinem Team fertig wurde, war der Wasserstand schon wieder zu niedrig. Weiter soll es nun am Freitag gehen, heißt es aus dem Kreis der Begrüßungskapitäne.

Bei der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm Höft werden seit 1952 alle großen Schiffe mit ihrer Nationalhymne und einem offiziellen Begrüßungssatz begrüßt. Einer der beiden Lautsprecher ist seit einiger Zeit kaputt. Sascha Hamann tauscht die Analge auf eigene Kosten aus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 6.500 Euro.

