Stand: 25.03.2025 14:27 Uhr Neue Grundschule in Tornesch: Weiter keine Einigung

Die Stadt Tornesch (Kreis Pinneberg) ringt weiter um eine Einigung über den Standort für die neue Grundschule. Am Montagabend hat die Ratsversammlung über einen Antrag zum Bebauungs- und den Flächennutzungsplan für den geplanten Standort im Esinger Weg abgestimmt. Die 14 Ratsmitglieder von CDU und Bündnis Bürger für Tornesch (BfT) stimmten dagegen, die 14 Ratsmitglieder der übrigen Fraktionen dafür. Bei dieser Pattsituation gelten die Anträge als abgelehnt. Bereits am 6. März war der Antrag von SPD, Grünen und FDP in einer vorgezogenen Ratsversammlung abgelehnt worden. Drei Politikerinnen und Politiker hatten wegen Krankheit nicht an dem Termin teilnehmen können.

Der Standort im Esinger Weg ist durch die erneute Ablehnung vom Tisch, heißt es von der FDP. Am 14. März hatte es ein fraktionsübergreifendes Gespräch gegeben, zu dessen Inhalten bisher nichts bekannt ist. Zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Bildung Ende April wollen CDU und BfT einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen vorlegen. Laut Ratsherr Wolfgang Bätcke von der CDU, spricht sich seine Partei gegen den Neubau im Esinger Weg aus, da der Standort zu weit vom Stadtzentrum entfernt und zu teuer sei.

