Stand: 18.03.2024 10:13 Uhr Neue Fährverbindung zwischen Flensburg und Dänemark

Ab jetzt gibt es zwischen Flensburg und Sonderburg eine Fährverbindung. Die Fähre hat am Montag zum ersten Mal von der Schiffbrücke am Flensburger Hafen abgelegt, wie der Betreiber Watten Fährlinien mitteilte. Der Fördeexpress-Katamaran hat Platz für bis zu 50 Passagiere und 20 Fahrräder. Bis Oktober bietet der Betreiber zwei bis drei Hin- und Rückfahrten täglich an - außer sonntags. In den Sommermonaten soll es Sonderfahrten geben. Eine Fahrt dauert etwa 90 Minuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 08:30 Uhr