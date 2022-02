Stand: 19.02.2022 00:01 Uhr Ab heute neue Corona-Regeln: Kontaktbeschränkungen fallen weg

In Schleswig-Holstein gelten ab heute neue Corona-Auflagen. Die Landesregierung hatte die gelockerten Regeln beschlossen. Einzelheiten zu den Beschlüssen des Bundes und dem Infektionsschutzgesetz finden Sie hier.

Es wird empfohlen, untereinander 1,50 Meter Mindestabstand zu halten. Kann dieser nicht eingehalten werden, wird empfohlen eine Maske zu tragen. Die Landesregierung rät dazu in Innenräumen immer dann eine Maske zu tragen, wenn Personen aus mehreren Haushalten dabei sind.

Alkohol in der Öffentlichkeit

In der Verordnung der Landesregierung sind keine Corona-Beschränkungen zum Ausschank oder Konsum von Alkohol verankert.

Angeln

Das Angeln ist erlaubt.

Arzt

Wer zum Arzt geht, muss die Hygieneregeln für Einrichtungen mit Publikumsverkehr beachten. Darüber hinaus sollten Patienten vorab anrufen und nach einem Termin fragen. Dies gilt vor allem, wenn der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht. Praxen müssen als Angebot einen QR-Code für die Registrierung mit der Corona-Warn-App des RKI bereitstellen. Die Registrierung ist freiwillig.

Beerdigungen

In geschlossenen Räumen darf höchstens die Hälfte der Sitzplätze besetzt werden. Die Sitzplätze in unmittelbarer Nähe (vorne, hinten, daneben) zu einem Teilnehmer dürfen nicht oder nur mit einer nahe stehenden Person besetzt werden. Es gilt eine Maskenpflicht, nur der Redner darf die Maske absetzen.

Außerhalb geschlossener Räume mit mehr als 100 gleichzeitig anwesenden Personen müssen alle eine Maske tragen - ausgenommen ist auch hier der Redner.

Die Vorgaben zur Anordnung der Sitzplätze gelten nicht, wenn ausschließlich Personen teilnehmen, die entweder vollständig geimpft oder genesen sind (2G-Regel). Auch dürfen diese Personen keine typischen Coronavirus-Symptome haben. Ausnahmen gelten unter anderem für Minderjährige. Eine generelle Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt es nicht. Zur Trauerfeier auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gehört die eigentliche Zeremonie, nicht aber eine anschließende Bewirtung.

Bibliotheken/Archive

In Bibliotheken und Archiven gilt die 2G-Regel für Innenbereiche von Kultureinrichtungen nicht. Auch negativ getestete Personen dürfen Bibliotheken und Archive betreten. Alle Besucher müssen jedoch eine Maske tragen. Die Einrichtungen müssen als Angebot einen QR-Code für die Registrierung mit der Corona-Warn-App des RKI bereitstellen. Die Registrierung ist freiwillig.

Für außerschulische Bildungsangebote - wie Fahrschulen oder Musikschulen - gelten die Regeln für Veranstaltungen, also 2G in geschlossenen Räumen. Nur in Ausnahmebereichen gilt 3G: bei Bildungsangeboten der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Alphabetisierungskursen, Vorbereitungskursen zur Erlangung von Schulabschlüssen, Integrationskursen, Berufssprachkursen, Erstorientierungskursen, Starterpaket-für-Flüchtlinge-Kursen sowie bei Bildungsangeboten der Gesundheitsfach- und Pflegeschulen.

Wer körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nimmt, bei denen die Maske abgenommen werden muss - beispielsweise im Kosmetikstudio - muss die Voraussetzungen von 2G-Plus erfüllen: Kundinnen und Kunden müssen dort einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder eine Genesung und zusätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, können die Dienstleistung mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests bekommen.

Ausnahmen für Kunden bilden Friseure (dort gelten 3G und Maskenpflicht für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind) sowie medizinisch oder pflegerisch notwendige Dienstleistungen (z.B. Physiotherapie, Augenoptiker- oder Hebammendienste, wo eine Maskenpflicht lediglich für Menschen gilt, die weder geimpft noch genesen sind).

Die Dienstleister selbst unterliegen 3G und Maskenpflicht. Ihre Betriebe müssen außerdem über ein entsprechendes Hygienekonzept verfügen sowie für die Kunden einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des RKI dient. Diese Registrierung ist freiwillig.

In Ladenlokalen gilt außerdem eine Maskenpflicht, sofern diese mit der Dienstleistung vereinbar ist. Eine Ausnahme ist zum Beispiel die Bartpflege.

Nachdem der Schleswig-Holsteinische Landtag die epidemische Lage für das Land festgestellt hat, müssen Diskotheken und ähnliche Einrichtungen (insbesondere Clubs) geschlossen bleiben.

Wer in Einrichtungen mit Publikumsverkehr geht, muss besondere Hygienekonzepte beachten. Dazu zählen insbesondere der Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Krankenhäuser, teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.



Für diese Einrichtungen gilt:



Enge Begegnungen von Besuchern oder Teilnehmern sollten reduziert werden.

Die allgemeine Husten- und Niesetikette.

Eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 ist Pflicht.

In geschlossenen Räumen müssen Möglichkeiten zum Waschen oder Desinfizieren der Hände bereitstehen.

Oberflächen, die häufig berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt.

Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

Besucherströme und der Weg zu Toiletten müssen so gestaltet sein, dass enge Begegnungen vermieden werden können.

In Pflegeeinrichtungen müssen sich Kunden mit ihren Kontaktdaten registrieren. Bei falschen Angaben droht ein Bußgeld von 1.000 Euro.

Einrichtungen mit Publikumsverkehr müssen für ihre Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Dies gilt auch für Veranstaltungen. Die Registrierung ist für Gäste aber freiwillig.

Der Einzelhandel ist geöffnet. Es gilt die Maskenpflicht: In allen Geschäften müssen Kunden und Beschäftigte grundsätzlich eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 tragen. 2G gilt im Einzelhandel nicht mehr.

Fahrschulen

Für Fahrschulen und Berufskraftfahrerweiterbildungsstätten gelten die Regelungen für außerschulische Bildungsangebote -also 2G in geschlossenen Räumen.

Familie und Freunde

Private Treffen werden sind wieder uneingeschränkt möglich. Wenn eine oder mehr Personen an dem Treffen teilnehmen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen sich allerdings maximal 25 Personen treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt.

Ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Menschen mit Schwerbehindertenausweis dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden.

In Freizeit- und Kultureinrichtungen (ausgenommen Bibliotheken und Archive) gilt 2G. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein. Die Einrichtungen müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist für Gäste jedoch freiwillig.

In Fitnessstudios sowie in Schwimm-, Spaß- und Freibädern gilt innerhalb geschlossener Räume die 2G-Plus-Regel. Folgende Menschen benötigen keinen zusätzlichen Test:



Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben

Personen, die frisch doppelt geimpft sind (deren zweite Impfung also weniger als drei Monate zurückliegt)

Personen, die frisch genesen sind (deren Erkrankung also weniger als drei Monate zurückliegt)

Personen, die doppelt geimpft und genesen sind.

Weitere Informationen gibt es auf der Landesseite zum Thema: Welche Regeln gelten für das Sporttreiben?"

Friseure

Bei Friseuren gilt sowohl für Kunden als auch für die Beschäftigten: 3G und Maskenpflicht für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind. Die Betriebe müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist für Gäste jedoch freiwillig.

Gastronomie

Für die Gastronomie gilt die 2G-Plus-Regelung. Das heißt, geimpft oder genesen und es muss ein Antigen-Schnelltest (höchstens 24 Stunden alt) oder ein PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden.

Davon ausgenommen sind:



Kinder bis zur Einschulung

Minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, die Corona-Testbescheinigungen aus der Schule müssen auf Verlangen vorgezeigt werden.

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein.

Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben - also drei Mal geimpft sind.

Personen, die frisch doppelt geimpft sind (deren zweite Impfung also weniger als drei Monate zurückliegt)

Personen, die frisch genesen sind (deren Erkrankung also weniger als drei Monate zurückliegt)

Personen, die doppelt geimpft und genesen sind.

Ausnahmen gibt es auch für Menschen, die bereits geboostert sind.

Der Verzehr in der Innengastronomie (Speisen und Getränke) ist nur an festen Sitz- oder Stehplätzen mit Tischen möglich. Es gilt eine Maskenpflicht im Innenbereich, sobald die Gäste von ihrem Platz aufstehen. Auch die Mitarbeiter müssen eine Maske tragen.

Für Veranstaltungen zu privaten Zwecken - etwa private Feste und Feierlichkeiten wie Familienfeste - gibt es auch in Gaststätten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Es dürfen sich also unbegrenzt viele Personen treffen. Wenn eine oder mehr Personen an dem Treffen teilnehmen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen sich allerdings maximal 25 Personen in Gaststätten treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt.

Gastronomen müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist für Gäste jedoch freiwillig.

3G gilt für folgende Ausnahmen:



für Betriebsangehörige in Kantinen

bei Bewirtungen aus beruflichen oder dienstlichen Gründen innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft

für Hausgäste (Geschäftsreisende) in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben, wenn sie keinen Zugang zum Bereich für die Bewirtung von anderen Gästen haben

bei Bewirtungen von unaufschiebbaren Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewerberinnen und Bewerber.

Die Regelungen zur Sperrstunde gelten nicht mehr.

Geburtsvorbereitung

Kurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildung dürfen mit entsprechenden Hygienekonzepten stattfinden.

Vollständig Geimpfte: Es bedarf im Regelfall zweier Impfungen sowie eines weiteren Abstandes von 14 Tagen nach der letzten Impfung.

Frisch vollständig Geimpfte: Die (im Regelfall) zweite Impfung liegt mindestens 14 und höchstens 90 Tage zurück.

Genesene: Sie hatten eine Infektion mit dem Coronavirus. Diese Infektion muss zwischen 28 Tagen und 90 Tagen zurückliegen. Danach gelten sie als Geimpfte, wenn sie eine Impfung erhalten.

Frisch Genesene: Nachweis für Infektion darf höchstens 90 Tage alt sein.

Erleichterungen gibt es für Personen, mit Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung). Sie sind von gewissen Testpflichten befreit.

Ein Impf- oder Genesenennachweis ist bei Veranstaltungen etc. nur gültig, wenn man sich ausweisen kann oder persönlich bekannt ist. Erfolgt der Nachweis mittels QR-Code, müssen Betreiber oder Veranstalter diesen mit der CovPassCheck-App des Robert Koch-Instituts (RKI) überprüfen.

Drinnen: In geschlossenen Räumen darf höchstens die Hälfte der Sitzplätze besetzt werden. Die Sitzplätze in unmittelbarer Nähe (vorne, hinten, daneben) zu einem Teilnehmer dürfen nicht oder nur mit einer nahe stehenden Person besetzt werden. Es besteht auch am Platz eine Maskenpflicht.

Die genannten Einschränkungen gelten nicht, wenn der Veranstalter die Umsetzung von 2G gewährleistet und höchstens 50 Personen teilnehmen. Nehmen drinnen mehr als 50 Menschen unter 2G-Bedingungen teil, gilt die Maskenpflicht.

Draußen: Nehmen bei solchen Veranstaltungen draußen mehr als 100 Menschen teil, gilt eine Maskenpflicht. Eine generelle Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt es für Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen nicht.

Gesang/Blasmusik: Die Maskenpflicht gilt auch beim Gemeindegesang. Das gilt nicht für Chöre und Blasmusiker, die zum Gottesdienst beitragen. Für sie gilt dann die 2G-Plus-Regel.

Hochschule/Universität

Es gibt Präsenzveranstaltungen. Es gilt 3G. Das negative Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Innerhalb geschlossener Räume ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausnahmen gibt es für Vortragende oder wenn das Tragen einer Maske auf Grund der Art der Lehrveranstaltung oder Prüfung nicht umsetzbar ist. So sieht es die aktuelle Corona-Hochschulverordnung vor.

Hochzeit

Hochzeiten dürfen stattfinden - unter bestimmten Auflagen:

In kleinem, privatem Rahmen gilt: Wenn dort in Innenräumen mindestens eine Person nicht geimpft oder genesen ist, dürfen maximal 25 Personen zusammenkommen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt. Sind alle Teilnehmer geimpft oder genesen, gibt es keine Obergrenze für die Teilnehmerzahl.

Als Veranstaltung muss ein Hygienekonzept erstellt werden. Es gilt dann 2G. Bei sämtlichen Veranstaltungen in Innenräumen gilt ab sofort wieder die Maskenpflicht - das Tragen von FFP2-Masken wird empfohlen.

Bei einer kirchlichen Trauung gelten die Regeln für rituelle Veranstaltungen. Weitere Informationen zu Hochzeiten finden Sie auf der Webseite der Landesregierung.

Hospitalisierungsinzidenz / Hospitalisierungsrate

Der Wert besagt, wie viele von 100.000 Menschen in den zurückliegenden sieben Tagen positiv auf Corona getestet und in eine Klinik eingeliefert wurden. Er wird inzwischen verstärkt als Grundlage für Corona-Einschränkungen herangezogen.

Hundeausbildung

Die Ausbildung von Hunden ist möglich.

Hygienemaßnahmen

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat Hygienemaßnahmen definiert, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Dazu gehört besonders...





... sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen.

... die Hust- und Nieshygiene zu pflegen.

Hust- und Nieshygiene zu pflegen. ... sich nicht an Mund, Nase und Augen zu fassen.

... ausreichend zu lüften.

... gute Haushaltshygiene mit haushaltsüblichen tensidhaltigen Wasch- und Reinigungsmitteln. Der routinemäßige Einsatz von Desinfektionsmitteln wird nicht empfohlen.

Inzidenzwert

Darüber hinaus müssen Bürgerinnen und Bürger und beispielsweise Einrichtungen, Geschäfte und Institutionen vorrangig in Eigenverantwortung die allgemeinen Anforderungen an die Hygienemaßnahmen und Kontakteinschränkungen einhalten und die aktuellen Hygieneempfehlungen und Hinweise zur Viruseindämmung der zuständigen öffentlichen Stellen befolgen.

Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Die Inzidenz war in der Pandemie lange Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Inzwischen werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Isolation, selbstständig (Quarantäne)

Personen mit einem positiven Schnelltest müssen sich umgehend in häusliche Isolation begeben - egal ob sie geimpft, genesen oder ungeimpft sind. Bei positiven Ergebnissen nach einem Selbsttest soll ein Antigen-Schnelltest in einer Teststation oder ein PCR-Test gemacht werden - dafür darf die Isolation kurzzeitig verlassen werden (Ohne Nutzung des ÖPNV). Sollte der PCR-Test negativ ausfallen, kann die Isolation sofort beendet werden. Ansonsten gilt die Isolation für eine Dauer von zehn Tagen, kann aber auf sieben Tage verkürzt werden, wenn dann ein negatives PCR- oder zertifiziertes Antigen-Schnelltest-Ergebnis vorliegt.

Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen etc. dürfen nach sieben Tagen aus der Isolation entlassen werden, wenn ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt sowie mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr aufgetreten sind.

Kontaktpersonen, die bereits geboostert sind oder innerhalb der vergangenen drei Monate vollständig geimpft oder genesen sind, müssen nach den Änderungen der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung nicht mehr in Quarantäne. Sollten sich bei vollständig Geimpften (zweite Impfung vor weniger als drei Monaten), Geboosterten oder frisch Genesenen aber Symptome entwickeln, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten, müssen sie in Quarantäne und einen Test machen.

Kontaktpersonen ohne ausreichenden Impfschutz oder ohne überstandene Corona-Infektion müssen für zehn Tage in Quarantäne. Sie können nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest-Ergebnis aus der Quarantäne entlassen werden. Bei Kindern und Jugendlichen als Kontaktpersonen kann die Quarantäne mit einem zertifizierten Test auf fünf Tage verkürzt werden.

Johnson & Johnson (Impfung)

Der Bund hat die Definition für die vollständige Impfung von Personen geändert, die ihre Erstimpfung mit Johnson & Johnson erhalten haben. Für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, gilt: Hier bedarf es nun auch einer zweiten Impfung für den Status "vollständig geimpft" und somit einer dritten Impfung für die Auffrischung.

Kitas

Alle Personen in den Kitas (also auch die pädagogischen Fachkräfte) müssen eine OP-Maske oder eine Maske nach den Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 tragen, wo immer das möglich ist. Situationsabhängig (zum Beispiel zur gezielten Sprachförderung oder beim Streitschlichten und Trösten der Kinder) kann vorübergehend auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Betreute Kinder vor der Einschulung sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Das Personal muss entsprechend der 3G-Regelung am Arbeitsplatz getestet sein. Dies gilt auch für die Kindertagespflege. Geimpfte und genesene Beschäftigte müssen sich drei Mal in der Woche testen (Testpflicht). Geboosterte Mitarbeitende sind davon ausgenommen, hier reicht eine anlass- und symptombezogene Testung.

Für ein Elternteil gilt eine Testpflicht - bei Verstößen kann ein Bußgeld verhängt werden: Die Person muss sich an drei Tagen pro Woche selbst testen und das der Kita einmal pro Woche bestätigen. Die Kita muss diese Dokumente vier Wochen aufbewahren. Kontrollen führen ausschließlich die Gesundheitsämter durch.

Für externe Personen (z. B. Caterer oder Getränke-Lieferanten) gilt in Kitas die 3G-Regel. Eltern sind zum Bringen und Abholen der Kinder von der Regel ausgenommen.

Kontaktbeschränkungen

Für private Treffen drinnen und draußen gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr, also keine Höchstgrenze der teilnehmenden Personen. Wenn eine oder mehr Personen an dem Treffen teilnehmen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen sich allerdings maximal 25 Personen treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt.

Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,50 Metern zu anderen Personen wird empfohlen. Das gilt auch für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, sowie in Innenräumen generell, sofern Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen. Menschen mit Schwerbehindertenausweis dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden.

Kontaktdatenerfassung

Eine Pflicht zum Erfassen von Kontaktdaten gibt es nicht mehr, außer bei Besuchern von Pflegeeinrichtungen. Es ist verboten, Kontaktdaten falsch anzugeben. Wer dies trotzdem macht, muss mit einem Bußgeld von 1.000 Euro rechnen. Kontaktdaten werden für einen Zeitraum von vier Wochen unter Wahrung des Datenschutzes aufbewahrt und danach vernichtet. Einrichtungen mit Publikumsverkehr müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist jedoch freiwillig.

Krankenhaus

Die Versorgung von Patienten in Krankenhäusern ist sichergestellt. Neben den Hygieneregeln für Einrichtungen mit Publikumsverkehr und einem Testkonzept sind die Krankenhäuser individuell verantwortlich, welche weiteren Maßnahmen geboten sind. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ausnahmen gibt es etwa im Fall einer Sterbebegleitung.

Kultur: Theater, Konzerte, Kino, Museum

An Veranstaltungen - gleich welcher Art - dürfen 500 Menschen teilnehmen, unter bestimmten Bedingungen drinnen bis zu 4.000, draußen 10.000 (Details im Abschnitt Veranstaltungen). In Kultureinrichtungen (außer in Bibliotheken und Archiven) gilt 2G, wer als Laie ohne Maske singen oder ein Blasinstrument spielen will, muss die 2G-Plus-Regel erfüllen. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein.

Die Einrichtungen müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist jedoch freiwillig. Beim Singen innerhalb geschlossener Räume ist eine Mund-Nasen-Bedeckung

Lüften

Die Landesregierung folgt einer Empfehlung der Bundesregierung, dem Lüften eine große Bedeutung zuzuweisen, da Aerosole maßgeblich dazu beitragen, dass sich Viren verbreiten. Aerosole sind kleine Tröpfchen, die Menschen ausatmen oder aushusten. Wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass regelmäßiges Lüften das Infektionsrisiko in Räumen senkt.



Es gilt als erwiesen, dass ...





... konsequentes, intensives und regelmäßiges Lüften wirksam ist, um die Ausbreitung des Virus zu hemmen.

... das Lüften nur in Kombination mit der AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) hilft.

... je weniger Menschen sich in einem Raum zusammen aufhalten, desto geringer ist die Ansteckungsgefahr. Hier empfiehlt das Umweltbundesamt, Räume mit nur so vielen Menschen zu belegen, dass alle das Abstandsgebot von 1,5 Metern jederzeit einhalten können.

Maskenpflicht

Als Grundformel gilt: Ein Besprechungsraum soll grundsätzlich alle 20 Minuten für drei Minuten im Winter, fünf Minuten im Frühling/Herbst und zehn Minuten im Sommer stoßgelüftet werden. Zusätzlich wird empfohlen, nach einem Niesen oder Husten ebenfalls zu lüften. Wird in geschlossenen Räumen das Abstandsgebot aus räumlichen Gründen unterschritten, empfiehlt das Umweltbundesamt eindringlich, weitere Schutzmaßnahmen, wie Maske oder Trennwände, zu nutzen.

Bei sämtlichen Veranstaltungen in Innenräumen gilt wieder die Maskenpflicht - das Tragen von FFP2-Masken wird empfohlen. Auch im Einzelhandel und in Dienstleistungsbetrieben mit Ladenlokalen müssen Beschäftigte dauerhaft eine Maske tragen, unabhängig von physischen Barrieren wie Acrylglasscheiben.

Eine Maskenpflicht gilt auch im Einzelhandel, im Personenverkehr, in Innenbereichen von Gaststätten, Pflegeheimen, Kliniken und in bestimmten Fällen bei Versammlungen. Auch in Ladenlokalen, in denen Publikumsverkehr herrscht, gilt jetzt wieder eine Maskenpflicht. Wer Menschen in Einrichtungen der Pflege oder der Eingliederungshilfe besucht, muss eine FFP2-Maske tragen (auch erlaubt sind FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94), eine OP-Maske ist nicht ausreichend.

Behörden können außerdem für Fußgängerzonen und Haupteinkaufsbereiche die Maskenpflicht anordnen. Zu den Mund-Nasen-Bedeckungen zählen OP-Masken und Masken der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94. Grundsätzlich nicht zulässig sind Alltagsmasken zum Beispiel aus Stoff sowie Masken mit Auslassventil.



Die Regeln im Detail:

Die Maske muss sowohl Mund als auch Nase bedecken.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Für ältere Kinder gelten die gleichen Regeln wie für Erwachsene. Allerdings empfiehlt das Gesundheitsministerium, dass Kinder eher OP-Masken als FFP2-Masken tragen, da diese passgenauer anzulegen sind.

Menschen mit körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung, die aufgrund dessen nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen, sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen dürfen eine Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen, soweit dies zum Zwecke der Kommunikation mit anderen erforderlich ist.

Sogenannte Face Shields dürfen von Personen getragen werden, die für Personen mit Hörbehinderung im Bereich der Kommunikation tätig sind.

Darüber hinaus wird in der Landesverordnung empfohlen, "nach Möglichkeit" in Innenräumen immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen.

Museum

In Museen gilt 2G. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein. Museen müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist jedoch freiwillig.

Musik / Chöre / Instrumente spielen

Chöre dürfen ohne Masken proben und auftreten - für Laien gilt die 2G-Plus-Regel.

Das Spielen von Blasinstrumenten ist wieder erlaubt - für Laien gilt die 2G-Plus-Regel..

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

In Bussen, Bahnen, Taxen und Schulbussen sowie an Bahnhöfen und Haltestellen gilt für Kundinnen und Kunden ebenso die Maskenpflicht wie für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe, soweit tätigkeitsbedingt physische Kontakte zu anderen Personen bestehen. Benötigt wird eine OP-Maske oder eine Maske nach den Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94. Die aufgeführten Regeln gelten nicht für Passagiere in Fernzügen, Fernbussen, Fähren oder Flugzeugen, die Schleswig-Holstein nur durchqueren und das Verkehrsmittel nicht verlassen. In geschlossenen Abteilen, die allein oder mit Personen des eigenen Haushalts genutzt werden, gilt keine Maskenpflicht.

Darüber hinaus gibt es bundesweite Regeln: In Bussen und Bahnen gilt 3G. Fahrgäste müssen also einen negativen Test vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. So ist es auch bei Inlandsflügen. Dagegen sind Taxen und die Schülerbeförderung ausgenommen. Die Kontrollen bleiben den Verkehrsunternehmen überlassen. Wie beim Schwarzfahren drohen Bußgelder. Einen Überblick zu den Beschlüssen des Bundes (z.B. 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln) und dem neuen Infektionsschutzgesetz finden Sie hier.

Pflegeheime

Ab 17. Januar müssen sich geimpfte und genesene Beschäftigte in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe sowie von ambulanten Pflegediensten drei Mal wöchentlich testen. Für nicht geimpfte oder genesene Mitarbeitende gilt weiterhin eine tägliche Testpflicht.

Die Aufnahme in ein Heim ist möglich. Bei Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen könnten, muss die Aufnahme ärztlich abgeklärt werden. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe dürfen Besucher empfangen. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht (erlaubt sind auch Masken der Standards FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94).

Alle Besucher müssen sich vor dem Betreten eines Heimes testen lassen, auch geimpfte und genesene. Dies gilt auch in Einrichtungen der Gefährdetenhilfe und in Frühförderstellen. Dort betreute und untergebrachte Personen sowie deren Begleitpersonen, die die Einrichtung nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten, gelten nicht als Besucher und sind von der Testverpflichtung ausgenommen.

Für Besucher und Mitarbeiter muss es Testmöglichkeiten vor Ort geben. Die Testung von externen Personen muss mindestens an drei Tagen pro Woche jeweils für mindestens drei Stunden angeboten werden. Auch ein Selbsttest kann vor Ort durchgeführt werden, wenn dies in Anwesenheit von Einrichtungspersonal geschieht. Pflegeheimbetreibern, die keine Tests anbieten oder die Tests der Besucher nicht kontrollieren, droht ein Bußgeld bis 25.000 Euro.



Grundsätzlich gelten die Hygieneregeln für Einrichtungen mit Publikumsverkehr und individuelle Konzepte der jeweiligen Einrichtung.

Für Gebäude der Pflege und der Eingliederungshilfe gilt:



Das Heim muss ein Hygienekonzept haben, das auch die sichere Ausgestaltung von Besuchen regelt.

Die Besuche in den Innenräumen der Einrichtung werden dokumentiert. Es werden Kontaktdaten erhoben.

Prostitution

Das Prostitutionsgewerbe ist erlaubt. Der Betrieb ist nur zulässig mit entsprechendem Hygienekonzept. Es gelten die Regeln für Dienstleistungen mit Körperkontakt - also 2G.

Reisen

In Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsbetrieben (auch Kreuzfahrtschiffe) sowie für organisierte Urlaubsfahrten mit Reiseunternehmen (in Innenbereichen) zu touristischen Zwecken gilt 2G-Plus. Das heißt, es muss ein Antigen-Schnelltest (höchstens 24 Stunden alt) oder ein PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden. Ausgenommen sind hier Menschen mit einer Auffrischungsimpfung, Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, können mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests Gast sein.

3G gilt für Gäste, die schriftlich bestätigen, dass ihre Beherbergung ausschließlich aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen, aus medizinischen oder zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich ist.

Schulen

Seit dem 17.1. gilt in Schleswig-Holstein eine neue Schulen-Corona-Verordnung.

Schüler und Lehrer müssen weiter auch im Unterricht eine Maske tragen. Die Regel gilt für alle Schularten und alle Jahrgänge. Ausnahmen sind der Pausenhof oder der Schulsport. Sport- und Musikunterricht soll es weiterhin geben - allerdings so, dass die Infektionsgefahr minimiert wird. Wettkämpfe, Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten sind vorerst nicht möglich. In der Mensa darf die Maske abgenommen werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Auch bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen Vorträgen gibt es keine Maskenpflicht, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.



Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes muss eine Maske getragen werden. Ausnahme: Alle Beteiligten befinden sich an der frischen Luft und zu Unbeteiligten wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten.

Laut Bildungsministerium müssen alle, die die Schule für den Unterricht oder sonstige schulische Präsenzveranstaltungen betreten, einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser Test kann auch unmittelbar nach Betreten des Gebäudes gemacht werden. Der Test gilt für maximal zwei Tage, muss in der Regel also dreimal in der Woche durchgeführt werden.



An Grundschulen und Förderzentren werden wieder Kohorten gebildet, die allerdings auch mehrere Lerngruppen umfassen können. Einen Wechsel in den Distanzunterricht soll es nur geben, wenn mehr als die Hälfte der Schüler in einer Gruppe oder ein Drittel der Lehrkräfte von einer Quarantäne-Anordnung betroffen sind.

Folgende Quarantäneregeln gelten nach dem aktuellen Absonderungserlass für schulpflichtige Kinder und Jugendliche:



Schülerinnen und Schüler, die positiv auf Corona getestet wurden, müssen sich umgehend für 10 Tage in häusliche Isolation begeben. Sie können aber bereits nach sieben Tagen in die Schule zurückkehren, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt (Antigen-Schnelltest mit Bescheinigung oder PCR-Test in einem Testzentrum).

Bei Schülern als Kontaktpersonen gibt es zwei Möglichkeiten:



Ist der Sitznachbar in der Schule positiv auf Corona getestet worden, müssen die Mitschüler - also auch der direkte Sitznachbar - in der Regel nicht mehr in Quarantäne. Voraussetzung dafür ist, dass das Schutzkonzept innerhalb der Schule korrekt umgesetzt worden ist. Eine Absonderung kann laut aktueller Schulverordnung dann in Betracht kommen, wenn die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind.

aktueller Schulverordnung dann in Betracht kommen, wenn die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind. Hatten schulpflichtige Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule engen Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person, gelten die gleichen Vorgaben wie für andere enge Kontaktpersonen: Sind sie nicht geimpft oder genesen, müssen sie für zehn Tage in Quarantäne. Bei Schülern gilt aber die Besonderheit, dass sie bereits nach fünf Tagen wieder in die Schule dürfen, wenn ein negativer zertifizierter Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorliegt. Vollständig geimpfte oder kürzlich genesene schulpflichtige Kinder und Jugendliche müssen gar nicht in Quarantäne. (Bei Genesenen darf der positive Test nicht länger als 90 Tage zurückliegen.)

Weitere Informationen gibt es in der Schulen-Coronaverordnung des Landes.

Schwimmbad / Spaßbad

In Schwimm- und Spaßbädern gilt 2G-Plus. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein. Auch Geboosterte müssen keinen Test machen. enn dies zu beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zwecken erfolgt oder für das Tierwohl unerlässlich ist, und wenn sie in Bereichen mit Publikumsverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen, soweit dies mit diesen Zwecken vereinbar ist.

Wenn Personen schriftlich bestätigen, dass sie aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen in die Halle müssen, langt auch ein Testnachweis. In Bereichen mit Publikumsverkehr müssen sie dann eine Maske tragen.

Auch in Saunen, Dampfbädern und Whirlpools müssen Gäste zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis ein negatives Testergebnis vorlegen, sofern sie nicht bereits ihre Auffrischungsimpfung ("Booster") erhalten haben.

Die Bäder müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist jedoch freiwillig.

Spielplatz

Spielplätze dürfen genutzt werden.

Für Indoor-Sport gilt 2G-Plus. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind, können mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests teilnehmen.

Für Berufssportler und Menschen, die Sportanlagen aus beruflichen Gründen betreten müssen, gilt 3G. Für ungeimpfte und nicht-genesene Berufssportler gilt dann allerdings eine Maskenpflicht in allen Bereichen mit Publikumsverkehr. Zu den Ausnahmen gehört auch, wenn der Sport für das Tierwohl geboten ist (z.B. Bewegung von Pferden) - auch hier findet die 3G-Regel Anwendung.

Für Zuschauer von Indoor-Sportarten gelten die Regeln für Veranstaltungen, also 2G.

Wettbewerbe mit mehr als 50 Sporttreibenden innerhalb geschlossener Räume und mehr als 100 außerhalb geschlossener Räume sind unzulässig. Hierzu zählen auch Sportfeste und Freundschaftsspiele. Die Obergrenze für Sportreibende gilt aber nicht fürs Training.

Einen Überblick über die 2G-Plus-Regel für Sportvereine in Schleswig-Holstein gibt es in diesem PDF-Dokument vom Landessportverband (LSV).

Therapieeinrichtungen

Therapieeinrichtungen wie Physiotherapiepraxen dürfen Patienten empfangen und unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes arbeiten. Für Patienten, die weder geimpft noch genesen sind, gilt eine Maskenpflicht. Für die Dienstleister selbst sind 3G und Maskenpflicht geboten. Darüber hinaus gelten die Regeln für Einrichtungen mit Publikumsverkehr.

Tierparks, Wildparks, Aquarien, Zoos

Tierparks, Wildparks, Aquarien, Angelteiche, Zoos und Botanische Gärten können mit Hygienekonzepten öffnen. Innerhalb geschlossener Räume gilt 2G-Plus - ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein. Die Betreiber müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist jedoch für Gäste freiwillig.

Unterkünfte: Hotels und Herbergen

In Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsbetrieben (auch Kreuzfahrtschiffe) gilt 2G-Plus. Das heißt, Gäste müssen einen Antigen-Schnelltest (höchstens 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegen. Menschen mit einer vollständigen Grundimmunisierung, die eine mindestens 14 Tage zurückliegende Auffrischungsimpfung nachweisen können, sind von der 2G-Plus-Testpflicht ausgenommen.

Dies gilt auch für Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, können mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests Gast sein. 3G gilt für jene Gäste, die schriftlich bestätigen, dass die Beherbergung ausschließlich aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen, aus medizinischen oder zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich ist.

Weitere Informationen zu den Beherbergungsregeln finden Sie auf der Webseite der Landesregierung.

Teilnehmerzahl

Die Corona-Verordnung untersagt nun grundsätzlich Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen drinnen und draußen. Es gelten jedoch Ausnahmen:

Drinnen

Bis zu 3.500 weitere Besucherinnen und Besucher sind erlaubt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind...



die Gäste feste Sitzplätze haben und "sie höchstens kurzzeitig verlassen",

alle Gäste gleichmäßig im Raum verteilt sind und

diese zusätzlichen Gäste (zu den immer möglichen 500) höchstens 30 Prozent der maximalen Kapazität - minus der immer möglichen 500 - ausmachen.

Beispiel: Wenn eine Halle 10.000 Zuschauer fasst, dürfen neben den immer möglichen 500 Zuschauern 2.850 zusätzliche Zuschauer ((10.000 - 500)/100*30) dabei sein - insgesamt also 3.350.

Draußen

Bis zu 9.500 weitere Besucherinnen und Besucher sind erlaubt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind...



die Gäste feste Sitzplätze haben und "sie höchstens kurzzeitig verlassen",

alle Gäste gleichmäßig im Raum verteilt sind und

diese zusätzlichen Gäste (zu den immer möglichen 500) höchstens 50 Prozent der maximalen Kapazität - minus der immer möglichen 500 - ausmachen.

Beispiel: Wenn ein Stadion 15.000 Zuschauer fasst, dürfen neben den immer möglichen 500 Zuschauern 7.250 zusätzliche Zuschauer ((15.000 - 500)/2) dabei sein - insgesamt also 7.750.

Einlassbedingungen

Bei Veranstaltungen in Innenräumen und bei Draußen-Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen gilt die 2G-Regel. Teilnehmen darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Ausnahmen gelten für Minderjährige (Testnachweis reicht) und Kinder, die noch nicht eingeschult sind - und für diejenigen, die Veranstaltungen beruflich besuchen (Test genügt).

Maskenpflicht

Drinnen gilt immer die Pflicht, ein Maske zu tragen, draußen ab 100 Teilnehmern. Wer vorträgt, darf die Masken absetzen. Wer als Laie auf einer Veranstaltung singt oder ein Blasinstrument spielt, ist ebenfalls von der Maskenpflicht befreit, wenn die 2G-Plus-Regel eingehalten wird.

Weitere Regeln

Für sämtliche Veranstaltungen muss weiterhin ein Hygienekonzept erstellt werden.

Für die Teilnahme an (geschlossenen) beruflichen Veranstaltungen wie Tagungen und Seminaren gilt grundsätzlich 3G.

Veranstalter müssen als Angebot einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des RKI dient. Die Registrierung ist jedoch freiwillig.

Tanzveranstaltungen innerhalb geschlossener Räume sind unzulässig.

Versammlungen

Wer eine Versammlung plant, muss ein Hygienekonzept erstellen (gilt nicht für Spontanversammlungen). Es gibt keine Begrenzung der Personenzahl.

Drinnen: Es dürfen innerhalb geschlossener Räume nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitzplätze besetzt werden. Innerhalb geschlossener Räume dürfen Sitzplätze in unmittelbarer Nähe des Teilnehmers nicht oder nur mit einer nahestehenden Person besetzt werden. Alle Teilnehmer außer den Vortragenden müssen eine Maske tragen.

Die genannten Einschränkungen gelten nicht, wenn die Umsetzung von 2G gewährleistet ist und höchstens 50 Personen teilnehmen. Nehmen drinnen mehr als 50 Menschen unter 2G-Bedingungen teil, gilt dann auch eine Maskenpflicht.

Draußen: Nehmen bei einer Versammlung außerhalb geschlossener Räume mehr als 100 Menschen gleichzeitig teil, gilt die Maskenpflicht.

Ausnahmen: Die Versammlungsbehörden können nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden abweichend von diesen Regeln Versammlungen genehmigen, beschränken oder verbieten, wenn dies verhältnismäßig ist.

Eine Versammlung wird laut schleswig-holsteinischem Versammlungsrecht wie folgt definiert: "Versammlung im Sinn dieses Gesetzes ist eine örtliche Zusammenkunft von mindestens drei Personen zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung."

Wellness: Sauna, Solarium, Whirlpool, Massage

Auch in Saunen, Dampfbädern und Whirlpools müssen Gäste zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis ein negatives Testergebnis vorlegen, sofern sie nicht bereits ihre Auffrischungsimpfung ("Booster") erhalten haben. Ausgenommen sind auch Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein. Die Betreiber müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code bereitstellen, der zur Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts dient. Die Registrierung ist jedoch freiwillig.

Wochenmarkt

Für Wochenmärkte gibt es keine Beschränkungen.

Gilt die 2G-Plus-Regel, so waren schon bisher Menschen mit einer Auffrischungsimpfung von der Testpflicht bei 2G-Plus-Settings befreit. Diese Befreiung wird nun ausgedehnt. Um aktuell zum Beispiel ein Fitnessstudio oder ein Restaurant besuchen zu können (dort gilt die 2G-Plus-Regel), brauchen folgende Personen also keinen zusätzlichen Test:

Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben

Personen, die frisch doppelt geimpft sind (deren zweite Impfung also weniger als 90 Tage zurückliegt)

Personen, die frisch genesen sind (deren Erkrankung also weniger als 90 Tage zurückliegt)

Personen, die doppelt geimpft und genesen sind.

