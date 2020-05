Stand: 22.05.2020 13:56 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Neue Corona-Fälle im Kreis Schleswig-Flensburg

Seit mehr als einem Monat hat es im Kreis Schleswig-Flensburg sowie in der Stadt Flensburg so gut wie gar keine neuen Corona-Fälle gegeben. Jetzt sind es 29 auf einmal. Das kommt nicht ganz unerwartet - schließlich läuft in Satrup und Böklund derzeit der größte Corona-Massentest in Schleswig-Holstein. Dort werden die 1.900 Mitarbeiter der beiden Fleischfabriken getestet.

Viele neue Corona-Fälle im Kreis Schleswig-Flensburg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 22.05.2020 12:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es 29 neue Corona-Fälle. Zehn davon sind das Ergebnis des noch laufenden Massentests in Satrup und Böklund bei insgesamt 1.900 Mitarbeitern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zehn Neuinfektionen entfallen auf Massentest

Nur zehn der neuen Fälle (einer war schon bekannt) entfallen tatsächlich auf den Massentest. Sechs kommen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg und vier wohnen in der Stadt Flensburg. Eine Quarantäne der betroffenen Personen und ihrer Kontaktpersonen wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen. Mit etwas mehr als 1.000 Ergebnissen sind die Tests bislang bei gut der Hälfte der Beschäftigten ausgewertet. Diese Quote ist kein Vergleich zu den Schlachthöfen, die zuletzt für Schlagzeilen sorgten und liegt möglicherweise auch im Bereich dessen, was ein Test völlig zufällig ausgewählter Personen ergeben hätte.

13 Bewohner und 6 Mitarbeiter positiv getestet

Der größte Teil des Anstiegs betrifft ein Pflegeheim in Schleswig, das Feierabendhaus. Hier wurden 13 von 24 Bewohnern und 6 von 30 Mitarbeitern laut Gesundheitsamt positiv getestet. Drei der älteren Menschen sind jetzt in klinischer Behandlung. Alle anderen verbleiben in Quarantäne. Sie dürfen nur noch mit Schutzkleidung versorgt werden.

Generell müssten ebenso sämtliche Pflegekräfte in Quarantäne gehen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat der Kreis aber eine Sondergenehmigung für die diejenigen Mitarbeiter erteilt, die keine Symptome haben und deren Abstriche negativ waren. Sie dürfen weiter die Bewohner versorgen, werden aber regelmäßig getestet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2020 | 12:00 Uhr