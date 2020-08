Stand: 02.08.2020 11:40 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Neue Behandlungsmethode gegen Lungenkrebs

Jährlich erhalten etwa 55.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Lungenkrebs, Tendenz steigend. Die Überlebenschancen waren bisher gering. Denn weil die Lunge keinen Schmerz empfindet, entdecken Ärzte einen Tumor oft erst, wenn er längst gestreut hat. Doch es tut sich was. Neue Therapieansätze verbessern die Behandlunsgmöglichkeiten. Die Lungenklinik Großhansdorf (Kreis Stormarn) forscht zur Immuntherapie und behandelt Patienten mit dieser Methode.

Die LungenClinic Grosshansdorf zählt zu den Vorreitern bei der Immuntherapie für Patienten mit Lungenkrebs. Die Methode ist wesentlich schonender als die Chemotherapie.







Therapie setzt auf körpereigene Ressourcen

Oberärztin Marlitt Horn versucht seit über zehn Jahren, den Lungenkrebs aufzuhalten. Lange war die einzige Behandlungsmöglichkeit für ihre Patienten eine Chemotherapie - mit starken Nebenwirkungen. "Wir sprachen da in der Regel von maximal einem Jahr Lebenserwartung trotz Therapie", sagt Horn. Seit fünf Jahren ist nun die sogenannte Immuntherapie in Deutschland möglich. Marlitt Horn und ihre Kollegen in der Lungenklinik Großhansdorf haben daran mitgeforscht. Die Patienten bekommen dabei Antikörper. Die docken an die fürs Immunsystem eigentlich unsichtbaren Krebszellen an. "Damit wird die Krebszelle wieder sichtbar fürs Immunsystem. Sie kann erkannt werden und vom körpereigenen System abgetötet werden. Wir nutzen also unsere körpereigenen Ressourcen, um den Krebs anzugreifen", erklärt Horn. Die Chemotherapie dagegen wirkt wie ein Zellgift, die alle Zellen angreift, die Krebszellen und die gesunden Zellen.

Patient: Keine Schmerzen mehr

Marlitt Horns Patient Lars Meyer-Brozio bekommt nach einer Chemotherapie jetzt eine Immuntherapie. Alle drei Wochen erhält er eine Antikörper-Infusion. Mit Erfolg. "Ich habe keine Schmerzen mehr, ich bin nicht mehr müde. Was ich noch habe, ist Wasser in den Beinen", berichtet Lars Meyer-Brozio seiner Ärztin. Und er betont: "Es ist seit der Diagnose die beste Zeit. Ich habe zwei kleine Kinder. Daher ist für mich Zeit das Wichtigste."

Oberärztin Marlitt Horn freut das. "Wenn ich Patienten sehe, denen es mit diesem Therapieverfahren gut geht und die vielleicht noch Jahre gut mit ihrer Familie leben, dann weiß ich, wofür man die ganze Forschung macht", betont sie. Das langfristige Ziel der Forschung von Horn und ihren Kollegen: Patienten sollen mit Lungekrebs irgendwann wie mit einer chronischen Krankheit leben.

