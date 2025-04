Stand: 02.04.2025 18:53 Uhr Neue Angebote bei Gästeführungen an der Westküste von SH

Die Tourist-Informationen an der Westküste starten rechtzeitig zu den Osterferien mit neuen Angeboten für Tageausflügler. So setzt Friedrichstadt im Kreis Nordfriesland auf tägliche Touren mit Stadtführern in Holländertracht durch die historische Altstadt. In Büsum (Kreis Dithmarschen) kann man mit den Gästelotsen durch den Hafen und das Ortszentrum bummeln, und in Glückstadt im Kreis Steinburg werden nun geführte Radtouren angeboten. Aufgestockt hat man auch in Heide: Dort gibt es jetzt zusätzliche Angebote bei den Stadtführungen, wie Stadtmanager Michael Schittek erklärt.

"Neben unseren Klassikern wie den Führungen op Platt und der kulinarischen Stadtführung gibt es in Kürze auch Führungen über den traditionellen Heider Wochenmarkt mit unserem alten Marktmeister sowie durch die sanierte St.Jürgen-Kirche", so Schittek. Wegen der guten Nachfrage im vergangenen Jahr habe die Tourist Info zusammen mit der Volkshochschule zehn Frauen und Männer zu Stadtführern ausgebildet.

