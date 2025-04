Stand: 08.04.2025 13:22 Uhr Netzbetreiber planen Multiterminal Hub bei Heide

Das Umspannwerk Heide West, nahe der Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen) soll zu einem Multi-Terminal-Hub ausgebaut werden. Auf dem Gelände soll nach Angaben der Betreiber ab 2031 Windstrom von Offshore Parks der Nordsee ankommen. Der Strom soll dannüber die geplanten Erdkabel "Korridor B" und "Nordostlink" in Richtung Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern transportiert werden. Diese Pläne haben die Netzbetreiber am Montag in Wöhrden der Öffentlichkeit vorgestellt. Zahlreiche Besucher aus Dithmarschen verschafften sich am Nachmittag einen ersten Eindruck.

Verteilzentrum von Windstrom aus Offshore-Anlagen

Vier Gigawatt Strom allein von den Windparks der Nordsee kommen dann dort an. Außerdem Wind- und Solarstrom von der Westküstenleitung, die ebenfalls hier endet. Mehr als zehn Millionen Haushalte können nach Angaben der Betreiber versorgt werden. Um diese Mengen zu verteilen, entsteht beim Umspannwerk Heide West ein zweites Umspannwerk, mehr als doppelt so groß.

Grüne Steckdose

Der Multi-Terminal-Hub Heide soll auch energieintensive Industrien mit grünem Strom versorgen. Auch der Anschluss eines Elektrolyseurs, wäre eine Option. Insofern entsteht auf dem Gelände nicht nur ein großes Stromverteilzentrum sondern auch eine grüne Steckdose, sagen die Betreiber.

