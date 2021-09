Naturschutzgebiet Leezener Au gewinnt Fläche durch Landtausch Stand: 06.09.2021 19:07 Uhr Die Leezener Au befindet sich im Kreis Segeberg zwischen dem Neversdorfer und dem Mözener See - ein Naturschutzgebiet, das jetzt noch größer geworden ist.

In der Leezener Au im Kreis Segeberg wachsen seltene Orchideen und Schlüsselblumen, viele Kraniche und Störche kommen hierher, um Nahrung für den Nachwuchs zu suchen. Möglich ist das, weil die Niederung mit vielen Feuchtwiesen in den vergangenen Jahren mit großem Aufwand renaturiert wurde. Vor 16 Jahren wurde auf der 300 Hektar großen Fläche ein Naturschutzprojekt ins Leben gerufen. Initiiert wurde das vom örtlichen Gewässerpflegeverband "Mözener Au" und der Schorbach-Stiftung, um die bedeutenden Lebensräume zu erhalten und die vorhandenen Niedermoore zu schützen. Dieses Projekt ist nun abgeschlossen.

Moore wurden wieder vernässt

Um die Renaturierung zu ermöglichen, wurde ein sogenanntes Flurbereinigungsverfahren gestartet. Dabei werden kleinere Grundstücke von unterschiedlichen Eigentümern zu größeren Einheiten zusammen gelegt. Die Moore in der Leezener Au-Niederung konnten so wieder vernässt, die Flächen wieder unter Wasser gesetzt werden. Dafür wurde auch die Leezener Au wieder in ihren ursprünglichen Verlauf zurückversetzt und alte Flussläufe angeschlossen.

200 Hektar Fläche gesichert

Bei der offiziellen Vorstellung lobte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) die vorbildhafte Zusammenarbeit aller Beteiligten: "15 Jahre haben hier Landwirtschaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft auf Augenhöhe vertrauensvoll zusammengearbeitet und Landnutzungskonflikte einvernehmlich und zur Zufriedenheit aller dauerhaft gelöst." 200 Hektar Fläche seien gesichert worden - weil Landwirte bereit waren, Flächen abzugeben oder zu tauschen. Die Fläche soll nun ausschließlich nach Naturschutzgesichtspunkten gepflegt und entwickelt werden.

Insgesamt seien 234 Hektar durch Eigentumsveränderung und durch Umsetzung von Maßnahmen mit 46 Teilnehmenden betroffen gewesen. Etwa 90 Hektar landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen konnten direkt angekauft oder langfristig gepachtet werden.

Wasserbüffel pflegen Weideflächen

Zur Flächensicherung im Naturschutzgebiet "Leezener Au Niederung und Hangwälder" konnten der Schrobach-Stiftung durch das Flurbereinigungsverfahren insgesamt 108 Hektar zugeteilt und neu in den Schutz der Natur gestellt werden. Großflächige Weideeinheiten wurden gebildet. Diese werden jetzt im Rahmen des Konzeptes als extensive Weiden mit Wasserbüffeln, verschiedenen Rinderrassen und Islandpferden gepflegt.

Die Finanzierung in Höhe von 900.000 Euro für den Grunderwerb sowie 481.000 Euro für die Maßnahmen stellte im Wesentlichen das Umweltministerium (MELUND) sicher. Hierfür wurden EU-Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung der ländlichen Räume (ELER) sowie Landesmittel bereitgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 06.09.2021 | 19:30 Uhr