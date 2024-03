Stand: 04.03.2024 10:30 Uhr Naturschützer weisen auf Brutzeit hin

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und unter anderem auch der NABU Plön weisen auf den Beginn der Brutzeit Anfang März hin. Die dauert mindestens bis Mitte Juli. Viele Vögel brüten am Boden, freilaufende Hunde können dann schnell für die Brut gefährlich werden, sagt Hauke Drews von der Stiftung Naturschutz in Kiel. Dann könne es passieren, dass die Vögel ihre Nester aus Angst verlassen. "Und wenn das öfter passiert, bei den kühlen Temperaturen, können dann die Tiere die Eier nicht ausbrüten", erklärt Drews. In einigen Fällen verlassen die Tiere den Standort sogar ganz.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2024 | 08:30 Uhr