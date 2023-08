Nationalpark Ostsee: Günther auf Fehmarn von Protesten empfangen Stand: 24.08.2023 15:33 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther ist heute auf Fehmarn zu Besuch. Ein Thema: der "Nationalpark Ostsee". Mehrere Hundert Demonstrierende sind vor Ort, um gegen die umstrittenen Pläne zu protestieren.

Der Schriftzug "Daniel, wir wollen deinen Nationalpark nicht!" prangt in überdimensionaler Größe auf dem Acker von Insel-Bewohner Carsten Marquardt. Seine ins Feld gegrubberte Botschaft richtet sich an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der heute auf der Ostseeinsel Fehmarn (Kreis Ostholstein) zu Besuch ist, um sich mit Vertretern aus Kommunalpolitk, Tourismus und Verwaltung zu treffen. Inhaltlich stehen dabei zwei große Themen auf der Tagesordnung: Einerseits soll es um den Fehmarnbelt-Tunnel nach Dänemark gehen - andererseits um die umstrittenen Pläne der Landesregierung für einen "Nationalpark Ostsee".

Lautstarker Protest gegen Nationalpark-Pläne

Die umstrittenen Pläne rund um die Schutzgebiete veranlassen nicht nur Landwirt Marquardt zur Auflehnung: Vor dem Rathaus in Burg auf Fehmarn hat sich eine Aktionsgruppe - laut Polizei bestehend aus in der Spitze bis zu 800 Personen - versammelt und den Ministerpräsidenten am Nachmittag lautstark mit Trillerpfeifen und Hörnern empfangen.

Demonstrierende befürchten massive Auswirkungen

Zu den Protestierenden zählen unter anderem Fischer und Wassersportler, die mit Blick auf die Nationalparkpläne um ihre Interessen fürchten. Einige von ihnen warnen: Sollte Wassersport nicht mehr möglich sein, breche eine komplette Wertschöpfungskette zusammen. Eine Teilnehmerin von der Initiative "Freie Ostsee Schleswig-Holstein" befürchtet zum Beispiel, dass es Stück für Stück große Einschränkungen geben werde, sowohl für Menschen, die in Schleswig-Holstein leben, als auch für Touristen. "Es werden Gebiete erweitert, es gibt eine Nationalpark-Verwaltung, die sehr viel Geld kostet. Die Probleme, die die Ostsee hat, die auch das Umweltministerium benennt, die werden durch den Nationalpark nicht verschwinden", sagte sie.

Günther verspricht: Keine Einschränkungen für Wassersportler und Touristen

Daniel Günther erklärte bei der Demonstration, dass er die Sorgen ernst nehme. Er betonte, dass es sich um einen ergebnisoffnenen Prozess handele und versprach außerdem, dass Wassersportler und Touristen keine Einschränkungen zu befürchten hätten. Im Laufe des Tages wird Günther noch mit Vertretern von Kommunalpolitik und Tourismus sowie aus dem Sport über die Pläne für einen Nationalpark Ostsee sprechen.

Kritik am Nationalpark aus verschiedenen Bereichen

Kritik an den Plänen kommt schon lange aus den Bereichen Tourismus, Wassersport und Fischerei. Man befürchte einen "wirtschaftlichen Kahlschlag durch einen Nationalpark", hieß es in einem offenen Brief an Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Anfang Juli. Der Minister hatte den Nationalpark ursprünglich vorgeschlagen.

AUDIO: Landwirt Carsten Marquardt von Fehmarn gegen Nationalpark Ostsee (2 Min) Landwirt Carsten Marquardt von Fehmarn gegen Nationalpark Ostsee (2 Min)

"Ich bin gegen den Nationalpark, weil ich nicht glaube, dass ein riesiger Verwaltungsapparat mit vielen Mitarbeitern den Zustand verbessert", sagt Landwirt Marquardt. Seiner Meinung nach solle man das Geld lieber in konkrete Maßnahmen zum Schutz der Ostsee investieren, zum Beispiel in die Bergung alter Weltkriegsmunition.

Minister Goldschmidt setzt auf nachhaltigen Tourismus

Goldschmidt hatte sich Ende des vergangenen Jahres gemeinsam mit dem Meeresbeauftragten der Bundesregierung ein Bild von der Ostsee gemacht. "Wir haben viele Nährstoffeinträge in der Ostsee", sagte der Grünen-Politiker damals - zum Beispiel mit Blick auf fehlende Seegraswiesen in tieferen Gewässern, die wichtig für den Klimaschutz seien. Goldschmidt setzt mit seiner Idee, die es auch in den Koalitionsvertrag mit der CDU geschafft hatte, unter anderem auf nachhaltigen Tourismus.

Schutzgebiete vor Flensburg, Kiel und Eckernförde im Gespräch

Konkret geht es bei den Plänen um die Flensburger Förde bis zur Schleimündung, die südliche Eckernförder Bucht und die östliche Kieler Bucht bis östlich von Fehmarn. Zusammen wäre das eine Fläche von rund 160.000 Hektar. Ausgenommen von Goldschmidts Plänen ist die Lübecker Bucht, weil dort ein starker Fokus auf dem Tourismus liegt. Der Anteil der Kernzone des Nationalparks Ostsee soll bei weniger als 50 Prozent liegen. In dieser Kernzone soll dann zum Beispiel das Fischen verboten werden. Ob dort zum Beispiel gesurft werden kann, ist noch unklar.

Landesregierung: Entscheidung soll Anfang 2024 fallen

Ob sich die Bemühungen Marquardts und anderer Protestler auf Daniel Günthers Haltung zum Nationalpark auswirken werden, bleibt abzuwarten. Die Landesregierung lässt nach eigenen Angaben aktuell ergebnisoffen prüfen, ob in Schleswig-Holstein ein neuer Nationalpark eingerichtet werden sollte, um die Ostsee besser zu schützen. Anfang kommenden Jahres soll die Entscheidung dazu fallen.

