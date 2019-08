Stand: 30.08.2019 09:06 Uhr

Vermisste aus Stadum: Ermittler werten Spuren aus

Seit zwei Wochen wird die 23 Jahre alte Nathalie M. aus dem nordfriesischen Stadum vermisst. Die Hoffnung, dass sie noch am Leben ist, schwindet. Seit gestern sitzt ein Mann aus Humptrup (Kreis Nordfriesland) wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen, macht aber nach wie vor keine Angaben, in welcher Verbindung die Beiden standen.

Nathalie M.: Polizei vermutet Gewaltverbrechen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.08.2019 08:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Ein 46-jähriger Mann aus Humptrup steht in Verdacht, die 20 Jahre jüngere Nathalie M. aus Stadum getötet zu haben. Noch fehlt jede Spur der jungen Frau. Die Polizei ermittelt weiter.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei: Nathalie M. steckte in keiner Krisensituation

Das "Flensburger Tageblatt" zitiert den Stiefvater der jungen Frau. Er soll der Polizei offenbar gleich nach dem Verschwinden Nathalies einen Chatverlauf übergeben haben. Worum es in dem Chat ging, ist nicht bekannt. Die junge Frau soll nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein in keiner bekannten Krisensituation gesteckt haben. Laut Polizei gab es keine Hinweise, dass die 23-Jährige für längere Zeit ihr Zuhause verlassen wollte.

Spuren werden ausgewertet

Wie gehen die Ermittlungen jetzt weiter? Das Großaufgebot, das zwei Tage lang Haus und Grundstück in Humptrup durchkämmt hat, ist abgerückt. Eine Leiche wurde nicht gefunden. Heute soll auf dem Hof des 46 Jahre alten Tatverdächtigen offenbar nicht weiter gesucht werden. Stattdessen werden viele Spuren ausgewertet. Dabei geht es nach Angaben der Polizei auch um DNA-Analysen. Es werde auch nicht ausgeschlossen, dass Nathalie M. noch am Leben ist. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher.

Nathalie M. gilt jetzt seit genau 13 Tagen als vermisst. Sie wurde laut Polizei zuletzt vermutlich im Bereich Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) gesehen. Dort wurde die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der jungen Frau gefunden. Sofort danach begann die Öffentlichkeitsfahndung.

Suche nach vermisster Frau auf Resthof Schleswig-Holstein 18:00 - 29.08.2019 18:00 Uhr Seit fast zwei Wochen wird eine junge Frau aus Stadum im Kreis Nordfriesland vermisst. Die Polizei geht nun von einem Gewaltverbrechen aus - und durchsuchte einen Resthof.







3,64 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Vermisste aus Stadum wurde vermutlich getötet Im Fall einer vermissten Frau aus Stadum hat die Polizei einen Hof in der Nähe der dänischen Grenze durchsucht. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Tatverdächtiger sitzt in Haft. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2019 | 08:00 Uhr