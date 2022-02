Regenreicher Februar sorgt für hohe Pegelstände in SH Stand: 21.02.2022 14:55 Uhr Die Stürme und der anhaltende Regen lassen die Pegel im Land stark steigen. Vor allem im Norden und Süden von Schleswig-Holstein machen die kleineren Nebenflüsse Probleme. Auch auf einzelnen Feldern bilden sich größere Wasserlachen.

Das Wetter in Schleswig-Holstein ist im Februar bislang ungewöhnlich nass. "Wir liegen mit rund 120 Liter pro Quadratmeter mittlerweile bei etwa dem Dreifachen des normalen Niederschlags", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das sorgt dafür, dass die Pegel auch von kleineren Nebenflüssen steigen.

Im Norden des Landes bereiten vor allem Süderau, Lecker Au und die Treene Sorgen. Der Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel beobachte die Pegel ganz genau, da das Wasser aktuell auch nicht ablaufen könne. Das Niedrigwasser lag am Vormittag circa drei Meter höher als sonst. Noch seien Häuser nicht gefährdet, aber zum Beispiel die Lecker Au stehe im gesamten Einzugsgebiet an der Kante. Geschäftsführer Thies Horn sagte: "Jetzt bleiben die Tore natürlich unheimlich lange zu. Von einer nennenswerten Entspannung gehe ich am Mittwoch aus. Aber bis dahin heißt es eben, Deiche kontrollieren, auch Überlaufstellen abzusichern."

Straße in Kellinghusen wegen Überschwemmung gesperrt

Im Süden des Landes sind es Krückau, Bille und Bramau, die über einen Meter höher sind als normal. Vor allem durch den hohen Pegel der Bramau steigt inzwischen auch der Pegel der Schmalfelder Au in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Dort hatte es bereits vor den Stürmen Überschwemmungen an der Klinik gegeben. Auch in Kellinghusen (Kreis Steinburg) hat der viele Regen den Pegel der Stör stark ansteigen lassen. Die Birkenallee ist inzwischen wegen Überschwemmung gesperrt - Anwohner pumpen derzeit ihre Keller aus. In Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stehen Felder und Ackerflächen teils unter Wasser.

Der Landesbetrieb für Küstenschutz hat inzwischen die Sperrwerke der Stör, Krückau und Pinnau geschlossen, damit das Hochwasser nicht nachlaufen kann, um so das Hinterland zu entlasten.

