Schleswig-Holstein hat insgesamt sieben Millionen Euro an zurückgehaltenen Geldern an die Deutsche Bahn ausgezahlt. Seit Januar 2024 waren laut Nahverkehrsverbund NAH.SH monatlich 500.000 Euro einbehalten worden, da die DB-Regio nicht genügend viele Fahrzeuge für die Strecke Kiel und Flensburg über Neumünster nach Hamburg vorgehalten hatte. Laut einem Sprecher von NAH.SH hat sich die Situation auf den Linien RE7 und RE70 inzwischen stabilisiert. Man habe sämtliche Einbehalte von Januar 2024 bis Februar 2025 ausbezahlt. Dennoch bleibe die Sauberkeit in den Zügen ein Thema, weshalb weiterhin monatlich 50.000 Euro einbehalten würden, bis sich auch hier die Situation ändere.

Auch die Pünktlichkeit liege weiterhin unter den Zielwerten. Hauptgrund ist laut dem Sprecher von NAH.SH der Zustand der Infrastruktur in Schleswig-Holstein. In die wurde den Angaben nach über Jahrzehnte nicht ausreichend investiert. Zwar werde an vielen Stellen nun modernisiert - doch das bedeute Baustellen.

