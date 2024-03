Nächster Busstreik in SH startet heute Nachmittag Stand: 08.03.2024 08:42 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die kommunalen Busbetriebe landesweit zu einem weiteren Warnstreik-Wochenende aufgerufen. Ver.di wirft den Arbeitgebern vor, Tarifverhandlungen unnötig zu verzögern.

Die Arbeitsniederlegung soll heute um 15.30 Uhr beginnen und bis zum späten Sonntagabend dauern, teilte ein ver.di-Sprecher mit. Betroffen seien die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg, die Stadtwerke mobil in Lübeck und der Stadtverkehr in Neumünster.

Private Busunternehmen wie das Unternehmen Autokraft fahren hingegen planmäßig. Ob es in Neumünster wieder einen Notverkehr geben wird, steht noch nicht fest. Dort hatte ver.di am Donnerstag zu einem unangekündigten Warnstreik im kommunalen Busverkehr aufgerufen. Der Betreiber, die Stadtwerke Neumünster (SWN), hatte einen Notfahrplan veröffentlicht, den ver.di als Streikbruch wertete. Der Ausstand dauerte bis zum Donnerstagabend an.

Jedes Wochenende Streiks - bis zum nächsten Verhandlungstermin

Mit dem Streik ab heute startet die Gewerkschaft bereits das zweite Warnstreik-Wochenende bei den kommunalen Betrieben. Ver.di hatte zu dem angekündigten Streik aufgerufen, weil die Arbeitgeber nach Meinung der Gewerkschaft die Tarifverhandlungen unnötig verzögerten. Der kommunale Arbeitgeberverband hatte der Gewerkschaft mitgeteilt, dass aus terminlichen Gründen erst Ende März weiterverhandelt werden könne.

Bis dahin will ver.di den Druck weiter erhöhen. Die Gewerkschaft hat für den Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr Schleswig-Holstein (TV-N SH) zu weiteren Warnstreiks aufgerufen - an jedem Wochenende ab Freitag um 15.30 Uhr bis Sonntagabend. Davon betroffen ist der kommunale Busbetrieb in Kiel (KVG), Neumünster (SWN), Lübeck (SWL) und Flensburg (Aktiv Bus).

Besonderheiten während der kommunalen Warnstreiks

Kiel: Auch der Holstein-Shuttle für das Heimspiel gegen den KSC am Sonnabend (9.3.) fällt aus.

Neumünster: Weitere unangekündigte Warnstreiks unter der Woche sind möglich.

Lübeck: Auch der On-Demand-Bus "Lümo" und die Fähren werden bestreikt. Die Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40 der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG) sind nicht betroffen.

Flensburg: Vom Streik ausgenommen sind die Nachtbusse (freitags), die Linien 11, N1, N2 und N3 (samstags) und die Linien 11 und 12 (sonntags).

Auch die Servicezentren der kommunalen Busunternehmen bleiben während der Streiks geschlossen. Im privaten Busverkehr sollen bis zu den nächsten Verhandlungen keine weiteren Warnstreiks stattfinden.

