Nachwuchs-Handwerker küren ihre Landesmeister Stand: 24.09.2021 09:21 Uhr 26 Nachwuchshandwerker haben sich durch ihre Leistungen bei der Gesellenprüfung für die Landesmeisterschaften qualifiziert. In Husum gingen Fliesenleger, Zimmerer und Maurer an den Start.

Die Nachwuchshandwerker müssen bei den Landesmeisterschaften des Berufsförderwerks des schleswig-holsteinischen Baugewerbes und der Innung sehr anspruchsvolle Aufgaben lösen. Bei den Fliesenlegern setzte sich Mahdi Rahimi aus Bad Schwartau durch. Seine Version eines Baums mit runden Blättern an einer Wand aus selbst geschnittenen Fliesen überzeugte die Jury.

Raute mit Jahreszahl und Kehlecke mit steigendem First

Das Mauern eines Ziermauerwerks mit den Motiven Raute und Jahreszahl in Fugenglattstrich und als spitzwinklige Ecke gelang dem Neumünsteraner Stephen-Raphael Wilk am Besten. Bei den Zimmerern setzte sich Marian von Puttkammer aus Melsdorf durch. Er musste eine Kehlecke mit steigendem First als Modell im verkleinerten Maßstab zimmern. Das ist ein Teil einer Dachkonstruktion

