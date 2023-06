Nachwahl in Eckernförde: Erneut klarer Sieg für die SPD

Stand: 12.06.2023 20:39 Uhr

Der Wahlkreis 22 in Eckernförde-Nord hat am Sonntag in einer Nachwahl den Kreistag gewählt. Da einer der Bewerber bereits vor der Kommunalwahl verstarb und somit eine Nachnominierung erforderlich war, wurde die Wahl auf den 11. Juni verschoben.