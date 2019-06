Stand: 04.06.2019 11:54 Uhr

Nachtragshaushalt umfasst rund 20 Millionen Euro

Mit einem Nachtragshaushalt im Umfang von 19,5 Millionen Euro will Schleswig-Holsteins Landesregierung in diesem Jahr Mehrausgaben für Landwirtschaft und Digitalisierung finanzieren. Dem Gesetzentwurf von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) stimmte am Dienstag die Landesregierung zu. Es werden aber keine neuen Schulden gemacht, stellte Heinold klar. Der Haushalt bleibe ausgeglichen, betonte sie. Auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung stünden sich Einnahmen und Ausgaben in derselben Höhe gegenüber.

Mittel für Landwirtschaft und Digitalisierung

Der Nachtragshaushalt sei ein notwendiges Paket für Landwirtschaft und Digitalisierung. Die Mittel für Dürrehilfen und Wolfsmanagement sollen erhöht und die Digitalisierung im Land weiter vorangebracht werden. Konkret heißt das: Für die Unterstützung der vom trockenen Sommer 2018 betroffenen Landwirte sollen zum Beispiel die Hilfen für 2018 und 2019 von 20 Millionen Euro um 7,6 Millionen aufgestockt werden. Bund und Land zahlen jeweils die Hälfte.

Für das Wolfsmanagement sollen weitere zwei Millionen Euro, zum Beispiel zur Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen, bereitgestellt werden. Aus Sicht des Landes reichen die für den Breitbandausbau vom Bund bereitgestellten Mittel aufgrund hoher Nachfrage und gestiegener Baukosten nicht mehr aus. Deshalb sollen in diesem Bereich rund acht Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen. Außerdem sollen in diesem Jahr bereits 1,9 Millionen Euro für die Digitalisierung an Schulen bereitstehen, damit die Schulen möglichst schnell auch von den Bundesmitteln dafür profitieren können.

