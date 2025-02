Stand: 04.02.2025 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A1-Anschlussstellen bei Bad Oldesloe gesperrt

Für den Transport großer Teile von Windrädern wird ab Dienstag die Anschlussstelle Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) der A1 vorbereitet. Dazu wird von 9 Uhr bis 16 Uhr die Auffahrt Richtung Hamburg gesperrt. In Richtung Lübeck werden sowohl Auf- als auch Abfahrt von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, jeweils in den Nächten von Dienstag bis Donnerstag. Das teilt die Autobahn GmbH Nord mit. Notwendig seien die Sperrungen, um die Anschlussstellen breit genug für die großen Transporter zu machen. Die Transporte selbst sollen in sechs Nächten bis zum 23. Februar stattfinden, so der Projektleiter von Nordex. An diesen bisher nicht genauer definierten Terminen müsse die Autobahn gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Jungbauer aus Bad Oldesloe stellt Forderungen bei Landwirtschaftstag

Jungbauer Christopher Hoff aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) war einer von mehreren Rednern beim Landwirtschaftstag am Montag in Neumünster. Während seiner Rede und im anschließenden Gespräch mit Politikern des Landes betonte er, dass die Landwirtschaft entbürokratisiert werden müsse. Er verbringe mehr Zeit am Schreibtisch als bei seinen Tieren, berichtete der 28-Jährige unter anderem Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Außerdem sei eine langfristige Gesetzgebung notwendig. Ständige Wechsel auf Landes- und Bundesebene mache den Bauern das Wirtschaften schwer. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Wahlhelfer seit 1990: Ahrenburger Bürgermeister sagt Danke

Seit 1990 engagieren sich Wilfried Thielsen und Edgar Müller aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) als Wahlhelfer. Zum 35-jährigen Jubiläum in diesem Jahr hat sie der Ahrensburger Bürgermeister, Eckart Boege (SPD), für Dienstag ins Rathaus eingeladen und möchte Danke sagen. Für die anstehenden Bundestagswahlen haben mittlerweile auch die Städte Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Quickborn (Kreis Pinneberg) genug Wahlhelfende gefunden. Zuletzt waren dort noch einige Stellen unbesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

