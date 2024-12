Stand: 04.12.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Klassenassistenz-Pilotprojekt im Kreis Pinneberg kommt erstmal nicht

Der Finanzausschuss des Kreises Pinneberghat am Dienstagabend das "Klassenassistenz-Pilotprojekt" für mindestens zwei Jahre ausgesetzt. Der Plan wurde nach einem Antrag der SPD gekippt. Das Pilotprojekt sah vor, dass in allen Grundschulklassen sogenannte Klassenassistenten die Lehrkräfte unterstützen sollen. In einem gemeinsamen Brief hatten die Grundschulen aus Barmstedt, Pinneberg und Elmshorn vor der gestrigen Abstimmung noch für das Projekt geworben. Das sei aber aktuell schlicht zu teuer wegen der angespannten Haushaltslage des Kreises, so die Ausschussvorsitzende Britta Krey (CDU). Das Projekt war in den vergangenen vier Jahren umfangreich vorbereitet worden. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Tensfelder Moors bei Trappenkamp soll vernässt werden

Teile des Tensfelder Moors bei Trappenkamp im Kreis Segeberg sollen wieder renaturiert werden. Intakte Moore können viel klimaschädliches CO2 speichern, dafür müssen sie aber wieder nass werden. Im Tensfelder Moor liefen deswegen die ersten Bauarbeiten, so die Stiftung Naturschutz. Demnach verschließen Bagger kleine Gräben und entfernen künstliche, unterirdische Drainagen. So soll Regenwasser länger in der Moorfläche bleiben und diese dann wiedervernässen. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

A7-Anschlussstelle Quickborn bis Freitag gesperrt

Auf der Autobahn 7 ist in Fahrtrichtung Hamburg noch bis Freitagmorgen das Auffahren über die Anschlussstelle in Quickborn (Kreis Pinneberg) nicht möglich. Denn die ist für Sanierungsarbeiten gesperrt. Wie die zuständige Projektsgesellschaft mitteilt, ist das Abfahren von der Autobahn aber trotzdem möglich. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

