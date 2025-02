Stand: 24.02.2025 10:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wahlergebnis in Südholstein: Die wichtigsten Zahlen zur Bundestagswahl

Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl 2025 steht fest. Wie im Rest des Landes, ist auch in den südlichen Wahlkreisen die CDU stärkste Kraft bei der Bundestagswahl 2025 geworden. Die CDU kann in den Wahlkreisen in Südholstein zwischen 29 und 31 Prozent der Zweitstimmen für sich verbuchen. Die SPD landete überall auf dem zweiten Platz und die AfD auf Platz drei. Auch bei den Direktmandaten konnten sich in den südlichen Wahlkreisen alle CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten durchsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 09:30 Uhr

