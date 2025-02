Stand: 21.02.2025 11:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Messerangriff auf Volkshochschullehrer in Wedel: Prozess startet

Vor der Jugendkammer des Itzehoer Landgerichts müssen sich von Freitag an vier Brüder wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes verantworten. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft vergangenen Juli in Wedel (Kreis Pinneberg) auf einen Lehrer der Volkshochschule eingestochen haben. Die vier jungen Männer hätten unter einem Vorwand ein Treffen mit dem Volkshochschullehrer vereinbart. Der Staatsanwaltschaft zufolge sollen sie dem 67-Jährigen dann auf dem Parkplatz der VHS mehrfach in den Oberkörper gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Die vier Angeklagten sind Brüder, die zur Tatzeit zwischen 17 und 21 Jahre alt waren. Wie genau ihr Verhältnis zu dem Lehrer war, dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Ein Urteil könnte es Ende Juli geben. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Pinneberg: Städtische Kita geht an neuen Träger

Die Ratsversammlung in Pinneberg hat in einer Sitzung am Donnerstagabend (20.02.) beschlossen, die bisher städtischen Kita an einen neuen Träger abzugeben: den Verein Pädiko aus Kiel. Laut Bürgervorsteherin Natalina Di Racca-Boenigk (CDU) fasste die Ratsversammlung dafür einen einstimmigen Beschluss. Die Kita soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt an Pädiko übergehen. Im Vorfeld hatten viele Eltern befürchtet, dass sich die Betreuung durch den Trägerwechsel verschlechtern könnte. Die Stadt sagt dazu, dass Pädiko die Anforderungen bestens erfülle. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Heizung funktioniert nicht: Stadt Elmshorn setzt ZBVV Frist

Die Stadt Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat den Druck auf die ZBVV, Vermieter von mehr als 100 Wohnungen in der Panjestraße, weiter erhöht. Seit Anfang Februar funktionieren in diesen Wohnungen die Heizungen nicht. Die Stadt verschickte laut Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) am Dienstag (18.02.) eine Anhörung nach Paragraph 8 des Wohnraumschutzgesetzes an die ZBVV. Sie beinhaltet unter anderem eine Frist bis zum 28. Februar. Bis dahin muss die ZBVV spätestens nachweisen, wie sie die betroffenen Wohnungen in einen "bewohnbaren Zustand" bringen wolle. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Feuer auf Recyclinghof in Nützen: Stundenlange Löscharbeiten

Auf einem Recyclinghof in Nützen (Kreis Segeberg) hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Laut Feuerwehr brach auf dem Gelände der Firma gegen 23 Uhr ein Feuer aus. Der Brand ist den Einsatzkräften zufolge in einem Container, in dem Metall-Späne gelagert werden, entstanden. Die Löscharbeiten dauerten knapp fünf Stunden. Den Angaben der Feuerwehr zufolge waren mehrere Wehren mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort. Demnach gab es keine Verletzten. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 09.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 09:30 Uhr