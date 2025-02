Stand: 20.02.2025 09:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Geschwindigkeitsüberschreitung: Mann in Kaltenkirchen tritt Blitzer um

Ein 40-jähriger Autofahrer wurde in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) in einer 50er Zone mit acht Kilometern pro Stunde zu viel geblitzt. Wenig später kam er laut Polizei zu Fuß zurück und trat das Messgerät um. Anschließend floh er durch das Gewerbegebiet. Die beiden Beamten, die den Blitzer betreuten nahmen zusammen mit einem Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Mann konnte gefasst werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Außerdem muss er sein Knöllchen bezahlen: Für seine Geschwindigkeitsüberschreitung werden 30 Euro fällig. An dem Blitzer entstand laut Polizei ein Sachschaden von bis zu 1.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 9:30 Uhr

Müllstreit in Norderstedt: Stadt und WZV finden Einigung

Die Stadt Norderstedt und der Wegezweckverband des Kreises Segeberg (WZV) haben eine Einigung erzielt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Dafür nötig war ein mehrere Jahre andauerndes Mediationsverfahren. Im Norderstedter Stadtgebeit sammelt das Betriebsamt der Stadt den Restmüll ein. Der WZV muss ihn dann verarbeiten. Hintergrund für den Streit waren unter anderem die Transportkosten in dem Zusammenhang. Weiter ging es um einen gemeinsamen Recyclinghof in Norderstedt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Durch die Mediation konnte der Konflikt jetzt beigelegt werden. Kostenfragen seien rückwirkend geklärt worden, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 9:30 Uhr

Moorrege: Wichtige Verbindungsstraße voll gesperrt

Die B431 bei Moorrege (Kreis Pinneberg) muss überraschend für mehrere Wochen voll gesperrt werden. Wie der Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) mitteilt, ist ein Schacht in der Fahrbahn der wichtigen Verbindungsstraße abgesackt. Deshalb sei "die Stabilität der Straße gefährdet". Eine Umleitung ist eingerichtet. Gerade in der Rush-Hour könnte es deshalb zu Staus kommen, sagte der Moorreger Bürgermeister, Wolfgang Balasus (CDU), NDR Schleswig-Holstein. Laut AZV könnte es drei Wochen dauern, bis die Straße wieder frei ist. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 9:30 Uhr

Umstrittene Pläne: Pinneberger Politik entscheidet über Kita

Die Pinneberger Ratsversammlung beschließt voraussichtlich am Donnerstag (20.02.), wie es mit der städtischen Kita weitergeht. Hintergrund sind Pläne der Stadtverwaltung, die Einrichtung an einen neuen Träger abzugeben: den Kieler Verein Pädiko. Dagegen hatte sich Widerstand geregt. Einige Eltern hatten eine Online-Petition gegen die Pläne verfasst. Die Pinneberger Stadtverwaltung aber hatte bis zuletzt an ihrer Entscheidung festgehalten. Stimmt die Ratsversammlung wie geplant für die Pläne, würde die Kita zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den neuen Träger übergehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 16:30 Uhr

