100 Mieterinnen und Mieter in Elmshorn ohne Heizung

In einem Wohnhaus in der Elmshorner Panjestraße (Kreis Pinneberg) ist seit dem 3. Februar die Heizungsanlage kaputt. Betroffen sind mehr als 100 Mieterinnen und Mieter. Dem Vermieter, der Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH (ZBVV) sind die Probleme bekannt. Er stellt nach eigenen Angaben inzwischen Mieterinnen und Mietern Heizlüfter zur Verfügung. Wann die normale Heizung wieder funktioniert, ist noch unklar. Nach Angaben eines ZBVV-Sprechers müssen die Heizanlage und die Leitungen altersbedingt erneuert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 9:30 Uhr

Unterrichtsausfall wegen Feuer in Schmalfelder Grundschule

Etwa eineinhalb Stunden lang waren etwa 50 Feuerwehrleute am Dienstagabend in Schmalfeld damit beschäftigt, ein Feuer an der Grundschule zu löschen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte gegen 21.30 Uhr vor der Grundschule eine Mülltonne angefangen zu brennen, die Flammen griffen dann aufs Dach über. Verletzt wurde niemand. Wegen des Brandes fällt in der Grundschule am Mittwoch (19.02.) der Unterricht aus. Das teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 9:30 Uhr

Digital Future Challenge: Studenten aus Wedel werden Zweite

Mit ihrem Drohnenprojekt haben vier Studenten der Fachhochschule Wedel (Kreis Pinneberg) bei der Digital Future Challenge den zweiten Platz gemacht. Die Idee mit der das Team "Luftblick" bei dem Wettbewerb der Deloitte-Stiftung und der Initiative D21 überzeugen konnte: Ein Sensorboard, das an Drohnen angebracht werden kann und dann während des Fluges hochauflösende Bilder aufnehmen kann. Das geht aus einer Projektbeschreibung der Stadt Wedel hervor. Personenbezogene Daten werden dabei anonymisiert. Herauskommen Daten, die unter anderem für Verkehrsplanung zur Verfügung stehen. Für den zweiten Platz erhält "Luftblick" 8.000 Euro Preisgeld. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 9:30 Uhr

