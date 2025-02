Stand: 18.02.2025 10:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Umstrittene Bürgermeistergalerie im Pinneberger Rathaus

Zwei Pinneberger Verwaltungschefs, die während der NS-Zeit im Amt waren, könnten in der Bürgermeistergalerie im Pinneberger Rathaus (Kreis Pinneberg) hängen bleiben. Dafür sprach sich zumindest ein Historiker im Kulturausschuss der Stadt aus. Professor Dr. Uwe Danker rät, die Bilder von Henry Glissmann und Karl Coors vor Ort zu belassen und mit erläuternden Texten zu versehen. "Sie waren keine NS-Verbrecher im eigentlichen Sinne", sagte Danker. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 16:30 Uhr

Tremsbüttel bis Bad Oldesloe-Nord: A21 zum Teil gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Stormarn müssen sich auf Behinderungen auf der A21 einstellen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Kiel wird zwischen Dienstag und Donnerstag abends und nachts voll gesperrt - zwischen den Anschlussstellen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Nord. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen 19 und 5 Uhr. Grund für die Sperrung ist, dass eine Baustelle planmäßig zurückgebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe sollen Spielplatz bekommen

Mehrere Kinder aus den Hölk-Hochhäusern in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) haben Montagabend im Wirtschafts- und Planungsausschuss der Stadt einen Offenen Brief verlesen. Sie fordern einen Spielplatz an den Hochhäusern und berufen sich auf die Landesbauordnung. Mehrere Parteien hatten das Thema mit auf die Tagesordnung genommen. Die Ausschussvorsitzende Hannah Hofmann (Grünen) sagte nach der Ausschusssitzung, dass der Spielplatz gebaut werden soll. Die Verwaltung soll jetzt mit dem Eigentümer, der Lietmeyer-Gruppe, nochmal energischer in Kontakt treten, so die Ausschussvorsitzende. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Gleisbauarbeiten am Bahnhof Elmshorn abgeschlossen

Laut einer Bahnsprecherin sind die Bauarbeiten rund um den Bahnhof Elmshorn (Kreis Pinneberg) früher als gedacht zu Ende gegangen. Die Freigabe der Gleise soll schon am Montag erfolgt sein. Seit dem 3. Februar hatte die Deutsche Bahn umfangreiche Bauarbeiten in Elmshorn sowie auf der gesamten Strecke Hamburg-Neumünster begonnen. Trotz der Fertigstellung der Gleisbauarbeiten am Bahnhof Elmshorn fahren die Züge auf der gesamten Strecke des RE7 noch nicht ganz normal. Bis Freitag pendeln die Züge zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Neumünster in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr nur im Stundentakt, so eine Bahnsprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

