Bad Oldesloe: Kinder fordern ihr Recht auf einen Spielplatz ein

Die Wohnverhältnisse in den Hölk-Hochhäusern in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind zum Teil prekär. Die Hochhäuser wurden in den vergangenen Jahren mehrmals verkauft – saniert oder instand gesetzt wurde wenig. Auch der Spielplatz auf dem Gelände wurde im vergangenen Jahr abgebaut. Das sei nicht rechtens, sagt Jakob Wendebourg, Sozialarbeiter in den Häusern. Denn die Landesbauordnung sieht vor, dass Häuser mit mehr als 11 Wohnungen einen Spielplatz vorhalten müssen. Um auf ihre Rechte aufmerksam zu machen, wollen einige Kinder am Montagabend im Wirtschafts- und Planungsausschuss der Stadt Bad Oldesloe dagegen protestieren. Mehrere Faktionen haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Der Ausschuss tagt ab 19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Schwerverletzter nach Schüssen in Quickborn

Die Polizei ermittelt nach Schüssen und lebensgefährlichen Verletzung in Quickborn (Kreis Pinneberg). Ein Mann ist dort am Freitagabend angeschossen worden. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presseagentur. Die genauen Hintergründe werden jetzt ermittelt. Nachbarn hatten Schüsse in der Feldstraße gehört und ein mögliches Fluchtfahrzeug beobachtet. Der Tatort wurde am Wochenende nach weiteren Spuren untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

A21 wieder frei - LKW war in Baustelle umgekippt

Nachdem am Sonnabend ein LKW in der Baustelle auf der A21 bei Bad Oldesloe Nord (Kreis Stormarn) umgekippt war, ist die Autobahn am Montag wieder frei. Fast einen ganzen Tag brauchten THW, Feuerwehr und Bergungsunternehmen, um den Kühllaster aufzustellen. Er war mit Fleisch beladen und musste geleert werden. Zum dritten Mal ist nach Angaben der Polizei an dieser Stelle ein LKW umgekippt. Die zuständige Autobahn GmbH Nord plant die Baustelle ab Dienstag abzubauen. Die Arbeiten sollen Ende März beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 09.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

