87-Jährige aus Bad Oldesloe überführt falschen Polizisten

Eine 87-jährige Frau aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat laut Polizei am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf erhalten. Ein Mann gab sich als Polizist aus und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Unfall verursacht. Deshalb müsse sie nun eine Kaution von 120.000 Euro bezahlen. Die Seniorin hat den Betrugsversuch jedoch durchschaut. Sie vereinbarte demnach eine Übergabe, um die geforderte Kaution zu begleichen und informierte gleichzeitig die Polizei. Die nahmen dann ihren falschen Kollegen am vereinbarten Treffpunkt in Empfang und mit auf das Revier. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 16:30 Uhr

Kein Trinkwasser in Wakendorf II: Hauptleitung geplatzt

In Wakendorf II im Kreis Segeberg gibt es aktuell kein frisches Wasser. Nach Angaben der Gemeinde ist am Donnerstagabend eine Hauptleitung gebrochen. Das Wasser ist demnach im gesamten Ort abgestellt, etwa 700 Haushalte sind betroffen. Die Leitung wird derzeit repariert. Das soll laut Bürgermeister Malte-Onno Duis (WGW) bis mindestens 11 Uhr dauern. Wasser wird bei der örtlichen Feuerwehr und in der Wilstedter Straße ausgegeben. Die Grundschule und der Kindergarten bleiben heute geschlossen. Es gibt eine Notbetreuung. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Anmeldung weiterführende Schulen: Welche ist die richtige?

Schulen im Land stehen aktuell vor mehreren großen Herausforderungen. Zum einen fehlen viele Lehrkräfte, berichtet unter anderem Schulleiterin Heike Schlesselmann vom Coppernicus-Gymnasium in Norderstedt (Kreis Segeberg). Das liege auch an der Nähe zu Hamburg. Zum anderen sind immer mehr Schulen sanierungsbedürftig, teilweise müssen Räume gesperrt werden. Das hat eine NDR Abfrage ergeben. Unter anderem die Norderstedter Willy-Brandt-Schule ist davon betroffen. Aktuell veranstalten mehrere Schulen in Südholstein einen Tag der offenen Tür. Im März beginnt an vielen weiterführenden Schulen die Anmeldephase für das neue Schuljahr. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Gröbster Schimmel weg: Feuerwehr Garstedt kann wieder ausrücken

Die Feuerwache in Garstedt (Kreis Segeberg) nimmt am Freitag (15.2.) wieder den Betrieb auf. Das bestätigte die Stadt Norderstedt auf NDR Anfrage. Vor gut zwei Wochen war in der Wache eine so hohe Schimmelbelastung festgestellt worden, dass sie geschlossen werden musste. Der sichtbare Schimmel sei beseitigt worden, so ein Sprecher der Stadt. Zudem sei ein Malerbetrieb im Einsatz gewesen und die Schutzkleidung der Feuerwehrleute sei fachmännisch gereinigt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ist somit wieder voll einsatzfähig. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

