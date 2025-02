Stand: 13.02.2025 06:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Urteil gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger erwartet

Im Prozess gegen zwei Brüder vor dem Schenefelder Jugendgericht soll heute ein Urteil fallen. Die beiden inzwischen 19 Jahre alten Männer hatten zum Auftakt Ende Januar gestanden, dass sie in einem Schenefeler Einkaufszentrum und im Hamburger Stadtteil Lurup mehrere Geldautomaten in die Luft gesprengt haben. Allein in Schenefeld (Kreis Pinneberg) entstand laut Staatsanwaltschaft ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro. Erbeutet hatten beide damals nichts - die Tresore in den jeweiligen Automaten blieben trotz Explosion verschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Warnstreik bei Regio Kliniken und Rettungsdienst

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Regio Kliniken, der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg und der Rettungsdienstkooperation Schleswig-Holstein (RKiSH) in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Segegeberg zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Mit den Regio Kliniken und der RKiSH gibt es laut ver.di eine Notdienstvereinbarung. Die Notrufnummer 112 ist demnach normal erreichbar. Ausfälle kann es bei Krankentransporten geben, die nicht lebensnotwendig sind. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

