Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Als "Finanzagent" Betrügern geholfen: Mann aus Halstenbek vor Gericht

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) steht ab Mittwoch (12.2.) ein Mann vor Gericht, der als sogenannter Finanzagent tätig gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Halstenbek Geldwäsche vor. Demnach soll er sein Konto im Juli 2023 in mehreren Fällen Betrügern zur Verfügung gestellt haben. Wer diese sind, ist laut Staatsanwaltschaft unklar. Insgesamt geht es bei dem Fall um knapp 15.000 Euro. Das LKA hatte zuletzt vor genau dieser Betrugsmasche gewarnt.| NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Drehbrücke Klevendeich: Taucher überprüfen historische Brücke

Die Drehbrücke Klevendeich (Kreis Pinneberg) zählt zu den ältesten erhaltenen ihrer Art in Europa. Ihre Stabilität muss regelmäßig überprüft werden. Am Mittwoch (12.2.) werden von Tauchern die Teile der Brücke untersucht, die sich unter Wasser befinden. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) werden diese Arbeiten alle sechs Jahre durchgeführt. Für die aktuellen Arbeiten müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf eine 15 Kilometer lange Umleitung über Moorege ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Kontrollaktion in Kaltenkirchen: Polizei kontrolliert Messerverbot

Einsatzkräfte des Polizeireviers Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) haben am Dienstag (11.2.) das Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr überprüft. Einer Polizeisprecherin zufolge wurden am Kaltenkirchener Bahnhof zwischen 9 und 14 Uhr mehr als 130 Menschen kontrolliert. Dabei wurde ein Klappmesser sichergestellt. DIe Polizei hat jetzt ein Verfahren gegen die Person eingeleitet, die im Besitz dieses Messers war. Seit Dezember gilt in Schleswig-Holstein ein Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

