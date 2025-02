Stand: 11.02.2025 10:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Tag des Notrufs: Dankeschön-Aktion in Kaltenkirchen

Die Leitstelle West in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat im vergangenen Jahr rund 215.000 Notrufe registriert. Das teilte der Kreis zum Tag des Notrufs am 11. Februar mit. Auch Schwangere auf dem Land nutzen immer mal wieder den Notruf - weil die nächste Geburtsklinik sehr weit weg ist, so der Hebammenverband Schleswig-Holstein. Heike Stollberg, stellvertretende Vorsitzende des Verbands, will auf das Problem der zu langen Wege für Schwangere aufmerksam machen - und besucht dafür die Rettungswache in Kaltenkirchen um Danke zu sagen. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Autounfall auf A23 bei Elmshorn: Crash endet im Bach

Auf der A23 bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Autobahnpolizei war ein 22-Jähriger Richtung Hamburg auf die Autobahn aufgefahren, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen flog über die Leitplanke, überschlug sich und kam erst etwa 15 Meter neben der Fahrbahn in einem Bach zum Stehen. Trotz der Schwere des Unfalls verletzte sich der 22-Jährige nur leicht. Die A23 war zwischen Elmshorn und Tornesch zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Dreiste Diebe: Frau aus Appen stoppt Einbrecher

Zu drei Einbrüchen und einem versuchten kam es laut Polizei in den letzten Tagen in Südholstein. Glimpflich ging es in Appen im Kreis Pinneberg aus. Laut Polizei klingelten die Einbrecher erst, um zu überprüfen, ob jemand zu Hause ist. Als keiner öffnete, versuchten die zwei Männer einzusteigen, doch die Bewohnerin - die sehr wohl zu Hause war - bemerkte den Plan rechtzeitig und machte sich bemerkbar. Die Männer flohen daraufhin. Die Polizei Pinneberg sucht nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 09.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 09:30 Uhr