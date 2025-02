Stand: 10.02.2025 11:14 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Streit: Rettungshubschrauber fliegt verletzte Frau in Krankenhaus

Am Sonntagnachmittag musste eine Frau in Sievershütten (Kreis Segeberg) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei gab es zuvor offenbar einen Streit in einer Wohnung. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Anzeige wegen einfacher Körperverletzung erstattet. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Erste Stolpersteine in Kaltenkirchen: Auch Schulen beteiligt

Am Sonnabend sind in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) die vier ersten Stolpersteine der Stadt verlegt worden. Dafür war auch der Initiator aller Stolpersteine, Gunter Demnig, angereist. Mit den Stolpersteinen in Kaltenkirchen wird an Otto Gösch, Gustav Meyer, Josef Gelbart und Harald Mirosch erinnert. Sie sind Opfer der NS-Zeit geworden. Ihre Geschichte hat der Kaltenkirchener Historiker Dr. Gerhard Braas zehn Jahre lang erforscht. Rund 100 Menschen waren bei der Verlegung der Stolpersteine laut Braas dabei. Er hatte auch mehrere Schülerinnen und Schüler eingeladen. Gemeinsam mit Jugendlichen von sieben Kaltenkirchener Schulen will er nun ein Fachbuch zur NS-Zeit herausbringen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Prozessauftakt: Trickbetrüger stiehlt älterem Ehepaar über 100.000 Euro

Ab Montag wird vor dem Schöffengericht Pinneberg (Kreis Pinneberg) ein besonders schwerer Fall des Diebstahls verhandelt. Angeklagt ist ein 55 Jahre alter Mann, der im Juni 2023 ein älteres Ehepaar aus Ellerbek (Kreis Pinneberg) bestohlen haben soll. Mithilfe eines Tricks habe er sich Zugang zum Haus und dann auch zum Tresor eines damals 87-jährigen Mannes und seiner Ehefrau verschafft, so die Staatsanwaltschaft. Den Geschädigten soll eine niedrige sechsstellige Summer gestohlen worden sein. Ein Fortsetzungstermin ist für den 12. Februar geplant. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 08:00 Uhr

Kohlenmonoxidvergiftung bei Grillparty im Kreis Segeberg

Zwölf Partygäste im Kreis Segeberg sind am Samstagabend nach einer Grillfeier ins Krankenhaus eingeliefert worden. Rund 20 Gäste hatten sich nach Feuerwehrangaben am frühen Abend in der Grillhütte in der Dorfstraße in Mözen getroffen. Als plötzlich zwölf Gästen schwindelig und übel wurde, alarmierten Anwesende die Feuerwehr. 30 Einsatzkräfte rückten aus und stellten vor Ort erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Die Gäste hatten Fenster und Türen geschlossen gehalten, offenbar wegen der Kälte. Die Betroffenen konnten eigenständig die Hütte verlassen und wurden mit einer leichten Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

