Prozessauftakt gegen Schmuckdieb

Vor dem Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) startet am Freitag ein Prozess gegen einen 36-jährigen mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft in den Jahren 2019 und 2020 in zahlreiche Wohnungen und Häuser in Hamburg und Südholstein eingebrochen sein - unter anderem in Pinneberg, Wedel, Quickborn und Uetersen (alle Kreis Pinneberg). Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft ihm 14 Taten vor. Bei zwei Einbrüchen soll er Schmuck im Wert von mehr als 36.000 Euro gestohlen haben. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 9.30 Uhr

"Wahl-O-Mat zum Aufkleben" in Wedel

Der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" macht am Freitag Station in Wedel (Kreis Pinneberg). Ähnlich wie beim Online-Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung können Besucherinnen und Besucher in Wedel bei der analogen Version Stellung zu den Thesen der Parteien beziehen, indem sie "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "neutral" auswählen. Der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" hat noch weitere Stationen in Südholstein: am 13. Februar ist er in der Stadtbücherei in Bad Segeberg, am 14. Februar im Herold-Center in Norderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 9.30 Uhr

Zugausfälle in Südholstein ab Freitagabend

Wegen der Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Hamburg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) fallen von Freitagabend an für mehrere Tage zahlreiche Verbindungen auf der Strecke aus. Betroffen sind nach Angaben von Nordbahn und Deutscher Bahn die Linien RB71 (Hamburg - Elmshorn - Wrist/ Itzehoe) und RE7 (Hamburg - Elmshorn - Neumünster - Kiel/ Flensburg). Zu den Hauptverkehrszeiten soll es nach Angaben der Deutschen Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 9.30 Uhr

Busstreik hat begonnen

Seit Freitagmorgen läuft bei den Verkehrsbetrieben Hamburg Holstein (VHH) erneut ein Warnstreik. Dazu hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Deshalb fallen in Hamburg und in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg noch bis Sonnabendfrüh zahlreiche Busse aus. Nach Angaben der VHH soll der Schülerverkehr am Freitag so gut es geht stattfinden. Nicht vom Streik betroffen sind die Stadtverkehre in Ahrensburg und Bargteheide. Hier gibt es gesonderte Tarifverträge. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 9.30 Uhr

Baum wird gefällt: A21 bei Bad Oldesloe am Freitagvormittag gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf der A21 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) am Freitagmorgen auf einige Probleme einstellen - in beiden Richtungen. Die Autobahn muss am Vormittag für eine Notfallmaßnahme kurzfristig gesperrt werden, teilt die zuständige Autobahn GmbH Nord mit. Grund ist, dass zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd ein Baum gefällt werden muss, der umzustürzen droht. Die Sperrung Richtung Norden soll von 9 Uhr bis 10.30 Uhr dauern, in Richtung Süden etwas länger, bis 12 Uhr. Der Fernverkehr soll weiträumig ausweichen, heißt es von der Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 9.30 Uhr

