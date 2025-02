Stand: 05.02.2025 09:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ver.di-Warnstreik: Kitas in Norderstedt betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat zum bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Betroffen von den Streiks sind auch mehrere Kindertagesstätten in Norderstedt im Kreis Segeberg. In fünf Kitas haben Mitarbeitende am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Einige Kindertagesstätten bieten laut Stadt aber auch eine Notbetreuung an. Die Forderungen von ver.di: mehr Lohn und drei zusätzliche freie Tage im Jahr. Die Arbeitgeberseite hält den Warnstreik für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Unfall auf A7: Sechs Menschen leicht verletzt

Auf der A7 in Höhe Bönningstedt im Kreis Pinneberg sind am Dienstagabend bei einem Serienunfall mit vier Fahrzeugen sechs Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher, der Fahrer eines weißen Lkw, ist laut Polizei weitergefahren und konnte bisher nicht gefunden werden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer des Lkw urplötzlich von der rechten auf die mittlere Spur gewechselt, ohne auf den Verkehr zu achten. Vier Autos dahinter konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und sind ineinander gefahren, teilte die Polizei mit. Die A7 war in Richtung Norden für gut eineinhalb Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Norderstedt: Planungen für kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) will sich in Zukunft klimaneutral mit Wärme versorgen. Dafür haben Stadtwerke und Stadt jetzt die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen. Ein zentraler Pfeiler der Pläne ist die Fernwärme. Aktuell haben laut den Stadtwerken Norderstedt von den knapp 40.000 Norderstedter Haushalten zwei Tausend einen Fernwärme-Anschluss. Gut 2.500 Haushalte sollen bald dazukommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

