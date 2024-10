Stand: 23.10.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Quickborn reicht Klage gegen den Kreis Segeberg wegen Hillwood-Bauplänen ein

Wegen des geplanten Neubaus eines Logistikzentrums in Ellerau im Kreis Segeberg hat die Stadt Quickborn jetzt Klage gegen den Kreis Segeberg eingereicht. Das bestätigte das Verwaltungsgericht Schleswig auf Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein. Quickborn will damit den Kreis dazu bringen, die Baugenehmigung zurückzunehmen. Vorher muss der Kreis aber noch einen Nachtrag der ursprünglichen Baugenehmigung prüfen, so eine Kreissprecherin. Der Bau des Logistikzentrums der Firma Hillwood war im Juni in einem Eilverfahren vom Oberverwaltungsgericht vorerst gestoppt wurden. In den bisherigen Bauplänen war das zusätzliche Verkehrsaufkommen von täglich 1.600 Lkw-Fahrten nicht ausreichend berücksichtigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

19-Jähriger stirbt nach Motorradunfall in Glinde

Am Dienstagabend ist ein 19-Jähriger in Glinde imKreis Stormarn bei einem Verkehrsunfall gestorben. Laut Polizei stieß der junge Mann, der auf einem Motorrad unterwegs war, frontal mit einem Auto zusammen. Der Autofahrer hatte den jungen Mann nach ersten Erkenntnissen vermutlich übersehen, weil die Motocross-Maschine kein Licht hatte. Laut Polizei war das Motorrad gar nicht für die Straße zugelassen. Die weiteren Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 08:30 Uhr