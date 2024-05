Stand: 30.05.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

SV Todesfelde steigt in Regionalliga auf

Die Fußballer vom SV Todesfelde aus dem Kreis Segeberg sind am Mittwochabend in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Das Spiel gegen Altona 93 ging 5:3 für Todesfelde aus. "Das ist halt der Lohn für harte Arbeit, das hat sich der Verein verdient über die letzten Jahre. Die Fans - wie die uns unterstützen - das ist definitiv Regionalliga-würdig", sagt Todesfelde-Trainer Björn Sörensen. Mehr als 300 Fans aus Schleswig-Holstein hatten die Mannschaft zum Spiel nach Hamburg begleitet. Am Sonntag steht noch das letzte Aufstiegsspiel gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen an. Beide Teams haben ihren Platz in der Regionalliga jedoch schon sicher. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Pinneberg: Kreistag kritisiert Fahrplan-Kürzung der S3

Der Kreistag Pinneberg hat eine Resolution verabschiedet, um Kritik an der geplanten Verschlechterung der Taktzeiten der S3 zu unterstützen. Ab Dezember soll die S-Bahn sonntags ganztägig nur noch alle 20 Minuten fahren. Das soll die Landesregierung zurücknehmen, dazu ist man sich parteiübergreifend einig. Die vor einigen Jahren eingeführte Taktverbesserung habe die Zahl der Fahrgäste deutlich erhöht, sagt Kreistags-Präsident Helmuth Ahrens (CDU). "Das wird im Prinzip jetzt wieder konterkariert." Hintergrund der Kürzungen ist die nicht ausreichende Finanzierung. Die für den Nahverkehr zuständige Landesregierung will dafür mehr Geld vom Bund haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

