Stand: 29.05.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verwaltungsgericht bestätigt Abwahltermin für Wedeler Bürgermeister

In Wedel (Kreis Pinneberg) stimmen die Bürgerinnen und Bürger am Tag der Europawahl am 9. Juni auch über die Abwahl des bereits freigestellten Bürgermeisters Gernot Kaser (parteilos) ab. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bestätigt. Stadt- und Personalrat werfen Kaser vor, unter anderem Infos aus nicht-öffentlichen Sitzungen weitergegeben zu haben. Dagegen wehrt sich Kaser. Er wollte vor dem Verwaltungsgericht erreichen, den Abstimmungstermin zu verschieben - um so mehr Zeit zu haben, die Wedeler Bürger zu überzeugen. Kasers Vorwurf: Die Stadt beeinträchtige die freie Willensbildung der Wähler durch öffentliche Stimmungsmache. Die Richter haben das zurückgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Anträge für Schülerfahrkarten können gestellt werden

Alle Schulkinder in Südholstein und deren Eltern können ab sofort die neuen Schülerfahrkarten für das kommende Schuljahr beantragen. Im Kreis Stormarn bekommen sie erstmals alle Kinder bis zur 10. Klasse kostenlos, auch wenn sie näher als zwei beziehungsweise vier Kilometer zur Schule wohnten, so ein Kreissprecher. Im Kreis Pinneberg bleibt die Kilometergrenze zwar bestehen, ab September soll es aber für alle Schülerinnen und Schüler ein vergünstigtes Deutschlandticket für 29 Euro geben. Darüber will der Kreistag am Mittwochabend entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Kreistag Pinneberg entscheidet über Resolution für S3

Am Mittwoch wollen die Mitglieder des Kreistages Pinneberg über eine Resolution gegen die Taktverschlechterung bei der S-Bahn-Linie 3 entscheiden. Nach dem Willen des Verkehrsministeriums soll die S3 ab dem Winter zwischen Pinneberg und Hamburg wegen zu wenig Geldes in Randzeiten nur noch alle 20 statt alle zehn Minuten fahren. Ein Unding, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Stahl: "In der Zielrichtung ist das fraktionsübergreifender Konsens, dass wir die Taktverkürzung zurücknehmen wollen. Aber in der Bewertung, der Analyse gibt es unterschiedliche Ansätze." Die SPD sieht vor allem das Land in der Verantwortung, während CDU und Grüne vom Bund mehr Geld für den regionalen Schienenverkehr fordern. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle West wurde die 62-Jährige am Dienstagnachmittag von einer 51-jährigen Autofahrerin angefahren. Die Verletzte wurde mit einem Hubschrauber nach Lübeck geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.05.2024 | 08:30 Uhr