Landespolitik diskutiert Jugendgewalt

Am Freitag gibt es im Landtag eine Expertenanhörung zum Thema Jugendgewalt. Christoph Helms, Leiter des Jugendamts im Kreis Pinneberg sagt, dass Angebote da seien, es aber eine bessere Vernetzung der verschiedenen Akteure von Gemeinde- bis Landesebene brauche. Dafür müssten die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Laut Zahlen des Landeskriminalamts nimmt Jugendkriminalität zu. In Quickborn (Kreis Pinneberg) waren es mit 68 Fällen im vergangenen Jahr 13 Prozent mehr als im Vorjahr. In Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) gab es nur einen leichten Anstieg, aber mehr als 150 Fälle. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind die Zahlen zurückgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Hamburger Flughafen: Bürgerinitiative fordert Regeln für Nachtruhe

Die Stadt Hamburg erhebt nach einer Klage von Lufthansa und Condor keine Bußgelder mehr für verspätete Nachtflüge. Nach einer Einschätzung des Gerichts, dass die Gebühren rechtswidrig sein könnten, hat die zuständige Umweltbehörde in Hamburg sie vorsorglich abgeschafft und rechnet jetzt mit deutlich mehr Verspätungen. Die Bürgerinitiative Fluglärm fordert deshalb schnell neue rechtssichere Regelungen für die Nachtruhe am Flughafen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

