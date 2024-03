Stand: 07.03.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Warnstreiks im Bahn- und Flugverkehr

Seit heute Nacht streiken unter anderem Beschäftigte des Sicherheitspersonals am Flughafen in Hamburg. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Auch bei der Deutschen Bahn fahren heute kaum Züge. Grund ist ein Streik der Lokführer. Bis morgen Mittag fallen auch in Schleswig-Holstein viele Züge aus. Das betrifft sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr. Es gibt einen Notfahrplan. Auf der Strecke von Kiel nach Hamburg fahren die Züge nur alle zwei Stunden, von Lübeck nach Hamburg jede Stunde. Bei der AKN, Erixx oder der Nordbahn wird nicht gestreikt. Doch auch dort kann es vereinzelt zu Zugausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 09:00 Uhr

Bürgerdialog zur Stromtrasse NordOstLink in Schenefeld

Der Bau der Stromtrasse NordOstLink von der Westküste in Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern betrifft viele Anwohner. Der Betreiber Tennet stellt ihnen und auch betroffenen Landwirten in dieser Woche den genauen Verlauf der Strecke vor. Erste Infotreffen gab es in Heide, Bad Bramstedt und am Mittwoch in Schenefeld (Kreis Steinburg). Bei dem Treffen sagt Peter Hilffert von Tennet, dass die Themen Bodenschutz und die Flächenweiternutzung am meisten interessierten. Da gehe es zum Beispiel um die Frage, ob hinterher Photovoltaik aufgestellt werden und ob Landwirtschaft weiter betrieben werden könne. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Bargteheide: Mann bei Verpuffung lebensgefährlich verletzt

In Bargteheide (Kreis Stormarn) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei gab es am Mittwochabend eine Verpuffung in der Küche, die wohl von einen Gasheizstrahler ausging. Der Mann musste wiederbelebt werden und kam in ein Krankenhaus in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:00 Uhr

Elmshorn: Raubüberfall in einem Supermarkt

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend einen Supermarkt in der Westerstraße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) überfallen. Bei dem Raubüberfall erbeutete der Täter Geld - wie viel genau, ist laut Polizei noch unklar. Der Täter konnte flüchten, verletzt wurde niemand. Für weitere Einzelheiten will die Polizei jetzt unter anderem Videoaufzeichnungen auswerten. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:00 Uhr

Zentralkrankenhaus Pinneberg: Regio-Kliniken kaufen Grundstück

Das Mega-Projekt Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg hat eine weitere wichtige Hürde genommen: Für die Zusammenlegung der beiden jetzigen Standorte in Elmshorn und der Stadt Pinneberg werden die Regio-Kliniken das Grundstück am Ossenpadd in Pinneberg kaufen. Darüber hatten die Kliniken mit dem Grundstückseigentümer zehn Monate intensiv verhandelt - die genaue Summe wurde nicht öffentlich gemacht. Geschäftsführerin Regina Hein spricht von einem "Meilenstein". Der moderne Neubau soll etwa 500 Millionen kosten. Der Spatenstich ist für 2028 geplant - 2033 könnten erste Patienten im Zentralkrankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 07:00 Uhr

