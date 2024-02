Stand: 28.02.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Henstedt-Ulzburg will AfD Zugang zum Bürgerhaus verwehren

Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) will Veranstaltungen mit "extremistischen, rassistischen oder antidemokratischen Inhalten" in seinem Bürgerhaus verbieten. So wolle man die Hürden für die AfD möglichst hoch setzen, sagte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (parteilos). Extremismus dürfe keinen Raum bekommen. Die AfD hatte das Bürgerhaus in der Vergangenheit immer wieder für große Parteiveranstaltungen genutzt. Die Partei kündigte an, gegen einen möglichen Ausschluss juristisch vorgehen zu wollen. Die Gemeinde Reinbek (Kreis Stormarn) hatte im vergangenen Herbst eine ähnliche Satzung für ihr Schloss verabschiedet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 09:00 Uhr

Netzwerktreffen zu Northvolt in Heide

Die geplante Batteriefabrik in Heide (Kreis Dithmarschen) könnte auch Auswirkungen auf Betriebe in Südholstein haben. Nach NDR Informationen sorgen sich manche, das Unternehmen Northvolt könnte Fachkräfte abwerben. Andererseits erhoffen sich die Betriebe dadurch auch neue, große Aufträge. Laut Northvolt sollen die regionalen Unternehmen einbezogen werden. Deshalb hat das Unternehmen am Dienstagabend zu einem Netzwerk-Treffen in Heide eingeladen. Hinter der Einladung nach Dithmarschen stand auch der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste, der viele Betriebe aus dem Kreis Pinneberg vertritt. Northvolt hat nun eine Internetseite geschaltet, auf der sich die Unternehmen für Aufträge registrieren können. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Prozessauftakt wegen Diebstahl von Luxusautos

Ab heute stehen mehrere Angeklagte in Kiel vor Gericht. Sie sollen im Laufe des vergangenen Jahres gleich fünf Luxusautos unter anderem in Bad Segeberg und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) gestohlen haben. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie mit Hilfe technischer Geräte die Bord-Elektronik der Autos so beeinflusst haben, dass sie an Fahrzeuginformationen gekommen sind. So haben sie die Schlüssel nachbauen und einfach mit den Autos wegfahren können. Ein Urteil wird für Mitte März erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Streik im privaten Busgewerbe geht weiter

Bereits seit Montag streiken die Busfahrer der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg und auch bei Autokraft in den Kreisen Stormarn und Segeberg wird gestreikt. Ab morgen stehen dann auch die Busse der VHH im Kreis Pinneberg und die U-Bahnen in und um Hamburg still, so eine Sprecherin. Ab Sonnabend soll alles wieder nach Fahrplan fahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

