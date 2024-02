Stand: 27.02.2024 09:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Elmshorn soll moderne Innenstadt bekommen

Heute Abend soll in Elmshorn (Kreis Pinneberg) der Entwurf für die Gestaltung des Areals am neuen Bahnhof vorgestellt werden. "Es wird ein komplett neues Wohnquartier mit Geschäften und Dienstleistungsunternehmen entstehen", teilte Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) mit. Laut Investor sollen 200 Wohnungen entstehen. Ein Großteil öffentlich geförderter und damit auch nicht zu teuer in der Miete. Auch das Rathaus, die Knecht'schen Hallen und der Buttermarkt sollen in den kommenden Jahren umgestaltet oder neu bebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Schokoladenwerk in Norderstedt soll geschlossen werden

Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut plant, sein Werk in Norderstedt im Kreis Segeberg zu schließen. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. 48 Vollzeitstellen würden demnach wegfallen. Aktuell fänden Gespräche mit dem Betriebsrat statt. Barry Callebaut will wegen struktureller Veränderungen weltweit rund 2.500 Stellen abbauen - etwa ein Fünftel der gesamten Belegschaft. In Norderstedt wird seit 2011 Schokolade produziert und dann als Rohstoff an für verschiedene Hersteller geliefert. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Ehrennadel des Landes für Wedelerin

Für ihre Arbeit erhält Elke Fleige heute Nachmittag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Auszeichnung "Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein" überreicht. Fleige arbeitet seit vielen Jahren ehrenamtlich im Wedeler Frauenhaus (Kreis Pinneberg), gibt für Kinder in Schulen Kochunterricht und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. Neben Elke Fleige werden noch vier weitere Schleswig-Holsteiner ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

