Busfahrerstreik im privaten Busgewerbe auch in Südholstein gestartet

Die Gewerkschaft ver.di hat ihren einwöchigen Warnstreik der privaten Busunternehmen begonnen. Bestreikt werden nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbundes unter anderem auch die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg und auch die Autokraft, die in den Kreisen Stormarn und Segeberg unterwegs ist. Am Mittwoch trifft sich die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern der kommunalen Busbetriebe. Wenn es dort zu keiner Annäherung kommt, könnte es auch in dem Bereich zu Warnstreiks kommen, sagt ein Gewerkschaftssprecher. Ab Donnerstag sind auch die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein und der Hochbahn zu Warnstreiks aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Rattenprobleme in Pinneberg

Die Stadt Pinneberg hat ein Problem mit Ratten. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es im Verhältnis zu den vergangenen Jahren mehr von den Tieren. Aktuell erhalte das Ordnungsamt viele Meldungen aus dem gesamten Stadtgebiet. Milde Winter sorgen dafür, dass sich die Ratten stärker vermehren und nicht aussterben. Außerdem gewöhnen sie sich an die Dosierung des Rattengifts und es wird mehr Hausmüll illegal entsorgt, von dem sich die Ratten ernähren. Wenn irgendwo Ratten gemeldet werden, überprüfen die Stadtwerke die Kanalisation, gleichzeitig werden die umliegenden Anwohner kontaktiert, die dann entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen, sagt die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Reinbek: 1.600 Menschen bei Demonstration gegen Rechtsextremismus

Am vergangenen Wochenende sind in Südholstein wieder viele Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Unter anderem am Sonnabend in Trittau oder Sonntag in Reinbek (beide Kreis Stormarn). Dort hatten unter dem Motto: "Nie wieder ist jetzt" mehrere Parteien dazu aufgerufen. Nach Angaben der Veranstalter kamen 1.600 Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

