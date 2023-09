Stand: 13.09.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Urteil im Koks-Taxi-Prozess

Am Dienstagnachmittag hat das Landgericht Kiel mildere Strafen für zwei von fünf Betreibern eines Koks-Taxis verhängt - einem professionell eingerichteten Lieferservice für verschiedene Drogen und Betäubungsmittel. In und um Norderstedt (Kreis Segeberg) hatten die Betreiber zwischen Mai und Dezember 2021 damit mehr als 90.000 Euro im Monat verdient. Die fünf Männer waren bereits im vergangenen Oktober zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, doch zwei Urteile wurden wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Die neuen Urteile: Ein Mann muss für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis, ein anderer für dreineinhalb Jahre. Im Vergleich zu den ersten Urteilen sind dies jeweils vier Monate weniger. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Bad Segeberg: Praxis ohne Grenzen mit neuer Geschäftsführung

In der Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) können seit 13 Jahren Menschen ohne Versicherungsschutz ehrenamtlich und kostenfrei behandelt werden. Nun bekommt der Verein einen neuen ersten Vorsitzenden - Gründer Uwe Denker hat sich alters und- krankheitsbedingt zurückgezogen. Die Praxis ohne Grenzen hat jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr Sprechstunde. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Pinneberg: Mann stirbt nach Verkehrsunfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf dem Westring in Pinneberg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 25-Jähriger im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Pkw um kurz nach 21 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und dann mit einer Ampel, einem Zaun und einem Begrenzungswall kollidiert. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Ein weiterer Mann, der ebenfalls im Unfallwagen gesessen hatte, ist leicht verletzt worden. Warum das Auto von der Straße abgekommen war, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2023 | 08:30 Uhr