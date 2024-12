Stand: 30.12.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Feuerwerk an Silvester: Naturschützer warnen vor Gefahren für Wildtiere

Die Silvesterfeierlichkeiten stehen vor der Tür. Für viele Menschen gehören Feuerwerke zum Jahreswechsel mit dazu, doch Silvesterfeuerwerk könne Wildtiere erheblich belasten, warnt der Fachdienst Naturschutz im Kreis Herzogtum Lauenburg. Vor allem Vögel reagierten empfindlich auf Lärm und Licht, flögen in große Höhen und riskierten Kollisionen. Auch Winterschläfer wie Igel oder Fledermäuse könnten durch Feuerwerk aus ihrem Ruhezustand gerissen werden, was lebensbedrohlichen Energieverlust zur Folge haben kann. Der Appell der Naturschützer: Feuerwerk möglichst zentral an öffentlichen Plätzen zünden, um Schäden an Tieren zu minimieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Lübecker Weihnachtsmärkte: 1,5 Millionen Gäste in diesem Jahr

Am Montag enden die Weihnachtsmärkte in Lübeck, die in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Besucher angezogen haben. Das sind weniger als in Spitzenjahren mit bis zu zwei Millionen Gästen, was laut Tourismuschef Christian Martin Lukas vor allem am trüben Wetter lag. Der Anschlag von Magdeburg habe die Stimmung unter den Standbetreibern stark belastet, aber kaum Auswirkungen auf die Besucherzahlen gehabt. Künftige Sicherheitskonzepte in Lübeck könnten durch das Ereignis dennoch beeinflusst werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

