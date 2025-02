Stand: 24.02.2025 09:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Drei Abgeordnete für den Wahlkreis 10

Für den Wahlkreis 10 Herzogtum Lauenburg-Stormarn-Süd ziehen gleich drei Kandidaten nach Berlin, darunter Konstantin von Notz von den Grünen und Henri Schmidt von der CDU mit 32,7 Prozent. Er will vor allem in Wirtschaftsfragen überzeugen. Auch Nina Scheer von der SPD zieht in den 21. Deutschen Bundestag. Das gelang ihr über den zweiten Platz der Landesliste. Vom Ergebnis der SPD ist sie enttäuscht: "Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass wir als SPD insgesamt zu wenig Menschen erreicht haben." Insgesamt ziehen 25 Abgeordnete aus Schleswig-Holstein ins Parlament ein. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 09:30 Uhr

Fünf Mandate für Ostholstein, Stormarn-Nord und Lübeck

Für den Wahlkreis 9 Ostholstein-Stormarn-Nord ziehen drei Abgeordnete in den Bundestag. Von der AfD zieht Ralf Volker Schnurrbusch ein. Von der CDU ist es Sebastian Schmidt, der mit 34,5 Prozent die meisten Stimmen holte. Bettina Hagedorn von der SPD ist weiterhin im Bundestag vertreten. Für den Wahlkreis 11 Lübeck zieht Kerstin Przygodda von der AfD in den Bundestag. Der Abgeordnete Tim Klüssendorf von der SPD konnte sein Mandat verteidigen. Er holte rund 28 Prozent der Stimmen und freute sich über den Zuspruch der Lübeckerinnen und Lübecker. Nicht wieder einziehen konnte dagegen Bruno Hönel von den Grünen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 09:30 Uhr

