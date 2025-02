Stand: 21.02.2025 09:56 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Künstliche Brutinsel für Flussseeschwalben im Schaalsee

Im westlichen Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwimmt seit einigen Tagen eine künstliche Brutinsel für gefährdete Flussseeschwalben. Wie der Fachdienst Naturpark Lauenburgische Seen berichtet, hat ein Kran den 10 x 2,5 Meter großen Ponton in den See gesetzt. Die Flussseeschwalbe steht auf der Roten Liste gefährdeter Vogelarten. Mit der Brutinsel soll die Population am Schaalsee erhalten oder sogar vergrößert werden. Die Kosten für das Artenschutzprojekt liegen laut Kreis Herzogtum Lauenburg bei rund 30.000 Euro. 25.000 Euro zahlt das Umweltministerium in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Mysteriöser Fund in Lübeck: Polizei sucht Hinweise

In Lübeck-St. Gertrud in der Straße "Am Pohl" hat ein Passant eine auffällige rot-goldene Handtasche und mehrere, leere Schmuckkästchen eines Lübecker Juweliers entdeckt. Die Polizei vermutet, dass darin wertvoller Echtschmuck aufbewahrt wurde. Ob ein Raub dahintersteckt, ist unklar. Der rechtmäßige Eigentümer konnte noch nicht ermittelt werden. Die Ermittler bitten um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Neue Präses der Nordkirche gewählt

Die Landessynode der Nordkirche hat in Travemünde (Region Lübeck) ihr Präsidium neu bestimmt. Zur Präses wurde die Hamburger Juristin Anja Fährmann gewählt. Sie erhielt 141 von 155 Stimmen. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt betonte, zentrale Themen seien eine nachhaltige Finanzstrategie, Klimaschutz und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Die Beschlüsse der Synode sind für die Nordkirche rechtsverbindlich. Auf der Tagesordnung heute stehen unter anderem Gesetze zur Änderung der Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren. Denn: Die Nordkirche soll laut Kühnbaum-Schmidt attraktiver werden für junge Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Vorbereitungen für Bundestagswahl in Lübeck

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am Sonntag auf Hochtouren, auch in der Hansestadt Lübeck. Rund 1.300 Wahlhelferinnen und -helfer haben sich dort freiwillig gemeldet. Laut Projektleiter Lutz Dabelstein kamen die ersten Anfragen unmittelbar nachdem bekannt geworden war, dass es vorgezogene Wahlen geben wird. Als die Koalition zerbrach, gab es einiges zu organisieren, sagt Dabelstein: "Die ganze Vorbereitung da mit unseren Dienstleistern, entsprechende Formulare, Wahlbriefumschläge, Stimmzettelumschläge, Papier in entsprechender Menge zu besorgen, war auch ne gewisse Herausforderung. Aber wir haben das alles mit unseren Dienstleistern gut abstimmen können und jetzt sind wir gut aufgestellt." | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 08:00 Uhr

